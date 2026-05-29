「えー、市販の唐揚げ？」手作り信仰ママの嫌味を封じ込めた【意外な一言】

子育てをしていると、食事の準備が毎日大変ですよね。「なるべく身体に良いものを」という理想はあっても、仕事や家事に追われる中で完璧を求めるのは至難の業。時には便利さに頼ることも必要です。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。

後ろめたさを抱えたランチ会

先日、幼稚園のPTAが主催する持ち寄りランチ会がありました。

保護者が一品ずつ料理を持ち寄り、子どもたちと一緒に食べながら親睦を深めようというものです。

ランチ会の当日、私はデパ地下で買った唐揚げをテーブルの上に並べました。

なんとなく“手作りが当たり前”という空気があって、みんな手作りのものを持ち寄ることになっていますが、今回は仕事の締め切りが重なり、どうしても自分で作る余裕がなかったのです。

それでも手ぶらで行くわけにはいかず、結局市販品にしたのですが、内心「手抜きしてると思われるだろうなぁ……」と、申し訳ない気持ちでいっぱいでした。

案の定、唐揚げを見た保護者のAさんから「あら、せっかくの会なのに市販品？ うちは手作りしか食べさせないの。市販品は味が濃いからって食べてくれないのよ」とため息混じりの指摘が。

私はただ恥ずかしくて「すみません」と俯くことしかできませんでした。