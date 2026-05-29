メ～テレ（名古屋テレビ）

SNS映えすると人気がある華やかな花束「韓国風ラッピング」が、中東情勢の影響を受けています。

「色とりどりの花束が並んでいます。いま特に人気なのが、まるでドレスを着たかのように花を包む韓国風ラッピングです」（石神愛子アナウンサー）

名古屋市中区にある「花ギャラリー めぐみこ」。

ボリューム感のある華やかさが人気の「韓国風ラッピング」が、ここ2年ほど人気を集めているといいます。

「ラッピングペーパーの量も違って、約2倍使ってラップします。リボンもたくさんついています」（花ギャラリー めぐみこ 山本恵 オーナー）

Q.どのぐらい量が違う？

「だいたい1mから1m20cmぐらい違います。通常で1mぐらいで、韓国風ラッピングで2mぐらい」（山本さん）

花を包むラッピングペーパーは、100種類近く取りそろえています。

写真映えするため、若い世代からの注文が多いそうです。

「圧倒的に若い男の子ですね。一番多いのが卒業式とか成人式。あとはアイドルに推し活でプレゼントする人も多いです」（山本さん）

ラッピング用品は値上がりと品薄

そんな人気の韓国風ラッピングですが、ここにも中東情勢の影響が――。

「ラッピングだけじゃなく、リボンも包むセロハンも紙袋も全部値上がりしてくる。人気のペーパーは1ロール3800円ぐらいのものが、6月には4600円になると聞いています」（山本さん）

中東情勢の影響などで、ラッピング用品が値上がりしているだけでなく、手に入りにくくなっているといいます。

現在、この店の韓国風ラッピング代は800円ほどですが、6月半ば以降に200円ほど値上げを予定しています。

「若い皆さんが使ってくれるようになっている時に、こんなに値上がりして、その思いがダウンすると悲しいなと」（山本さん）

フェイクの観葉植物は約1万円値上がり

さらに、影響はこんな商品にも――。

「造花でできた観葉植物。すべて石油系になるので、影響はかなり受けています」（山本さん）

フェイクの観葉植物は、去年10月と比べると、販売価格が1万円近く上がっています。

新型コロナやウクライナ情勢による花の値上がりに続き、中東情勢による資材価格の高騰。

華やかな花束の裏側にも“値上げの波”が広がっています。

「解決してもらえないかなと思っています。花屋にも影響が及ぶというのは、ビックリですね。困っています」（山本さん）