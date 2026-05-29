男子プロバスケットボールＢリーグの年間表彰式が２９日、東京・有明ガーデンシアターで行われた。今季限りで現役を引退する西村文男（千葉Ｊ）は菊地祥平（Ａ東京）とともに功労者表彰を受けた。１７年間プロとして活躍し、Ｂリーグ設立時から第一線を走った３９歳に多くの拍手が送られた。「６歳からバスケをやって、３３年。ここまで気持ちを切らさずに、最後まで駆け抜けられたのも、家族含めチームスタッフ、応援してくれるみんな、一緒に戦ってくれるみんながいたから。本当に感謝している」と語った。

表彰式では上下紫のポールスミスのスーツで登壇。ローファーも用意されていたが、黒いスニーカーを履いた。「個人的にサポートしていただいた、アンダーアーマーさんの靴。僕のわがままも聞いていただいた」と用品サポートをしてくれた会社への恩返しの気持ちとともに、ステージへ上がった。

第１部ラストの表彰となった西村。それまでは２月のミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したスノーボード女子の村瀬心椛や、女性タレントらがプレゼンターを務めたが、功労者の２人には島田慎二チェアマンから花束が贈られた。「菊地さんと２人で、きれいなタレントさんから（花束を）もらうのも悪くないね、と話していた」と冗談を交えたが、普段から親交も深いチェアマンから表彰され、うれしい気持ちはもちろんあった。「すごい特別な存在。あのタイミングで島田さんからもらえるのも何かの縁。一瞬グッとくるものがあった」と涙をこらえながら花束を受け取った。

チャンピオンシップでは長崎との準決勝２試合目終盤に出場。プレータイムはわずか１分１０秒ながら、２本の３ポイントシュートを決めるなど、９得点をマークした。９点差届かず敗れたが、ラストマッチで存在感を十分示した。「最後の長崎戦の僕の戦い方を見てもらって、何か感じてもらえたら。ずっと勝ちにこだわるチームでいてほしい」と来季からＢプレミアを戦うチームへ、激励のメッセージを送った。

シーズンは終わったが、自身は来月３日に引退試合を控えている。１４年に千葉Ｊに加入し、１２年間プレー。ファンからは「超ミスター・ジェッツ」と呼ばれた背番号１１が千葉・船橋アリーナで最後の雄姿を見せる。「最後の残り火を出し切って終わりたい。燃え尽きて終わろうと思っている」。長年プレーした思い出の地で全てを出し切る。