しずおか献立予報です。このコーナーは今日スーパーで聞いたお買い得な食材をお値段とともにご紹介するコーナーです。さらにその食材を使った簡単レシピもお伝えしていきます。今日紹介していただくのはこちら。富士屋中田店店長の荒川さんです。そんな荒川さんのおすすめ食材はこちらです。



「シラス」





「小松菜としらすの混ぜごはん」

なんとシラスが、４月よりも3割安くなっているそうなんです。その理由が各地で豊漁だということですよ。また県によりますと、不漁だった去年（2025年）の同じ時期よりも漁獲量が4倍増えているそうなんです。そんなシラスの今日の販売価格も見ていきます。こちらです。富士屋中田店では今日100gあたり307円で販売されていました。そしてその他の店舗でも300円前後で販売されているというような形でしたね。さあそんなシラスを使った簡単レシピこちらです。

材料がこちらです。

まずシラス、小松菜、白ご飯。そして白いりごま、ごま油、醤油を使っていきます。

作り方も見ていきましょう。こちらです。

まずごま油を入れて熱し、細かく刻んだ小松菜、シラス、そしてごまを入れて、小松菜がしんなりするまで中火で炒めていきます。

そして、その後に醤油を加えてさらに炒めます。

最後に、白ご飯に炒めた具材を加えて、このように切るように混ぜるだけです。

もうそれだけで完成。今日も簡単ですね。