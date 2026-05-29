景徳鎮市辰天陶磁とポップマートのコラボレーションによるキャラクター陶磁器製アロマディフューザーの完成品。（４月１７日撮影、景徳鎮＝新華社記者／朱雨諾）

【新華社南昌5月29日】中国江西省景徳鎮市で、千年の歴史を持つ陶磁器産業がアートトイや3Dプリント技術との融合を通じて新たな活力を得ている。若者向けのデザインや新技術を取り込み、伝統産業の裾野を広げている。

陶磁器メーカー、景徳鎮市辰天陶磁の工場では、従業員が並んだ素地に丁寧にうわぐすりを施していた。手掛けているのは、伝統的な瓶や壺ではなく、アートトイブランド「ポップマート」とのコラボで生まれたキャラクター型の陶磁器製アロマディフューザーだ。ショールームには、ブラインドボックス（中身が見えない箱入り玩具）の置物やスピーカー、ナイトライトなど、アートトイIP（知的財産）を生かした陶磁器製品が並ぶ。

景徳鎮市辰天陶磁の生産工場で、ポップマートとのコラボレーションによるキャラクター陶磁器製アロマディフューザーにうわぐすりを塗る従業員。（４月１７日撮影、景徳鎮＝新華社記者／朱雨諾）

同社の許婉（きょ・えん）総経理は「今の若者は創意工夫のある製品を好み、情緒的な価値にも進んでお金を払う」と話す。こうした消費の変化を踏まえ、同社は従来の陶磁器製造に加え、アートトイ市場にも乗り出した。許氏は「陶磁器は古い骨董品ではない。新しい文化や流行を担う存在として、全く新しい形で人々の前に現れることができる」と語った。

2025年夏には、人気アニメ映画「浪浪山小妖怪（Nobody）」とコラボし、無形文化遺産の要素を取り入れた陶磁器製ブラインドボックスを発売した。若い消費者の間で人気を集め、ヒット商品になったという。

景徳鎮雨秋陶磁で３Ｄプリントされた陶磁器の花瓶。（資料写真、景徳鎮＝新華社配信）

一方、生産方式も変わりつつある。景徳鎮雨秋陶磁では、産業用の陶磁器3Dプリンター65台が同時に稼働し、ロボットアームが粘土を層状に積み上げて花瓶などを成形している。同社責任者の洪子宇（こう・しう）さんは、透かし彫りの花瓶を示しながら「3Dプリントによって器形はより多様になり、模様もより精巧になった。従来の技術では難しかった曲線や透かし彫りも実現できる」と説明した。

同社によると、3Dプリントによる陶磁器製品は中国市場で人気を集めるだけでなく、海外にも輸出されている。インテリア用品の新たな人気商品になり、年間売上高は500万元（1元＝約23円）を超えた。

アートトイの発想と技術革新を取り入れることで、景徳鎮の陶磁器は新たな需要を掘り起こしている。伝統ある「磁器の都」は、時代の変化に合わせて進化を続けている。（記者/朱雨諾）

景徳鎮市辰天陶磁がデザインしたアニメ映画「浪浪山小妖怪（Ｎｏｂｏｄｙ）」の陶磁器ブラインドボックス。（資料写真、景徳鎮＝新華社配信）