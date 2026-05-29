全員10代の日本人ボーイズグループ・VIBY、「純粋な可能性」と「クリーン×個性」を掛け合わせたビジュアル解禁 Reebokとの第2弾キャンペーン
全員が10代の日本人5人組ボーイズグループ・VIBY（バイビー）が29日、グローバルフィットネスブランド「Reebok」とのコラボレーションキャンペーン「CLUB C 85 LABEL YOU（クラブシー 85 ラベルユー）」のビジュアルを解禁した。
【写真】VIBYの葛藤や成長を描く 1329日間のドキュメンタリー
同キャンペーンは、1日から展開中の第1弾「ATV-19+」に続く第２弾で29日から8月後半予までの予定。る。、Reebokの王道「CLUB C」をベースに、サイドのラベルを自由に付け替えられるカスタマイズモデルの新作「CLUB C 85 LABEL YOU」について29日からキャンペーンを行う。
今回解禁されたビジュアル「WHITE CANVAS, MY COLOR」は、VIBYの持つ「純粋な可能性」と「クリーン×個性」の融合を表現している。、期間中、渋谷、原宿点のウィンドウサイネージに掲載されるほか、全国のReebok直営店でPOP展開される。
【写真】VIBYの葛藤や成長を描く 1329日間のドキュメンタリー
同キャンペーンは、1日から展開中の第1弾「ATV-19+」に続く第２弾で29日から8月後半予までの予定。る。、Reebokの王道「CLUB C」をベースに、サイドのラベルを自由に付け替えられるカスタマイズモデルの新作「CLUB C 85 LABEL YOU」について29日からキャンペーンを行う。
今回解禁されたビジュアル「WHITE CANVAS, MY COLOR」は、VIBYの持つ「純粋な可能性」と「クリーン×個性」の融合を表現している。、期間中、渋谷、原宿点のウィンドウサイネージに掲載されるほか、全国のReebok直営店でPOP展開される。