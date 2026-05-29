「ボートレースオールスター・ＳＧ」（２９日、浜名湖）

熱戦が繰り広げられている浜名湖ボートで、女子オートレーサーの佐藤摩弥のトークショーが行われた。いきなり１Ｒの３連単２万８７９０円の万舟券をゲットし笑顔を浮かべての登場。２０１１年に、オートレース業界では４４年ぶりの女子レーサーとしてデビューしたが、当初は「お客さんも先輩も女子にできるのかと言われ、悔しい思いをして見返してやると思っていた。負けず嫌いの精神でここまでこれた」と振り返る。現在、女子レーサーは３１人いて、「私を見て入ってきた子もいて、気がつけば自分が引っ張っていかないといけない存在になっていた」と現在までを振り返る。

５月に入り気温が高い日が多くなってきたが「夏場は路面温度が上昇しタイヤが熱をもって滑るのでスピードが出ないし、ハンデで後ろから行くと厳しい」と夏場の難しさを語った。ボートレース界では２０２２年３月のボートレースクラシック（大村）で遠藤エミ（滋賀）が女子初のＳＧ制覇をしているが、オートレースで女子初の快挙達成へ「ＳＧを取りたい」と強い思いを語ってステージは終了した。