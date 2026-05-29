プロ野球カードゲーム『プロファン』収録カードに誤った選手写真を使用 公式が謝罪＆対応発表「一部収録カードにおいて、誤った選手写真が使用」

プロ野球カードゲーム『プロファン』収録カードに誤った選手写真を使用 公式が謝罪＆対応発表「一部収録カードにおいて、誤った選手写真が使用」