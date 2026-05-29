プロ野球カードゲーム『プロファン』収録カードに誤った選手写真を使用 公式が謝罪＆対応発表「一部収録カードにおいて、誤った選手写真が使用」
試合速報連動型応援カードゲーム『プロ野球 ファンスターズリーグ』の公式サイトが29日に更新され、一部収録カードで誤った選手写真が使用されていることを確認したとして謝罪した。
【比較写真】誤った選手の写真が使用された坂本誠志郎捕手のカード
公式サイトでは「【重要】ブースターパック セ・リーグ 2026 vol.2カード記載内容の訂正とお詫び」と題した文書が掲載され、「一部収録カードにおいて、誤った選手写真が使用されていることを確認いたしました」と報告。「お客様ならびに球団関係者の皆様に、多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
公式サイトでは、阪神タイガースの坂本誠志郎捕手（32）のカードに誤表記があったことを伝えていて、アプリ上では、正しいカードデザインにデータを更新。リアルカードについては「後日、正しいカードへの交換をご希望されるお客様向けに、交換対応窓口の設置を予定しております」と伝えている。
【比較写真】誤った選手の写真が使用された坂本誠志郎捕手のカード
公式サイトでは「【重要】ブースターパック セ・リーグ 2026 vol.2カード記載内容の訂正とお詫び」と題した文書が掲載され、「一部収録カードにおいて、誤った選手写真が使用されていることを確認いたしました」と報告。「お客様ならびに球団関係者の皆様に、多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
公式サイトでは、阪神タイガースの坂本誠志郎捕手（32）のカードに誤表記があったことを伝えていて、アプリ上では、正しいカードデザインにデータを更新。リアルカードについては「後日、正しいカードへの交換をご希望されるお客様向けに、交換対応窓口の設置を予定しております」と伝えている。