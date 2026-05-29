歌手の華原朋美（51）が、6歳の息子とお出かけした日常の様子を披露した。

【映像】華原朋美、6歳息子との親子ショット

これまでSNSで、ほおにキスをする姿や、華原がヘアセットをしたという卒園式での写真、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを満喫する親子ショットなど、仲むつまじい姿をたびたび発信してきた華原。

2025年5月1日には、30周年記念コンサート後に病気が見つかり、4時間以上にも及ぶ手術を受けていたことを公表。目が覚めると息子が手を握り、涙を流していたことを明かした。

街中で撮影した息子との日常を公開

28日の更新では、街中で撮影した息子の姿をアップした。

「ハトさんが葉っぱを食べている姿を見て5分くらい何かを考えていました。私も声は掛けられず見てたけれど、どんなことを思ったのか教えて欲しかったな」

この投稿にファンからは、「大人の部分がちょこっとだけみえてうれしいですね」「息子さんとても可愛い」「息子さん、何を思っていたんでしょうね〜」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）