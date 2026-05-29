シンガーソングライターのMojes（モージェス）が、2ndシングル「アパートメント」を本日5月29日に配信リリースした。

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Mojesは、23歳のシンガーソングライター。2023年にカバー歌唱動画をSNSへ投稿したことをきっかけに活動を開始し、2026年にシンガーソングライターとしての本格始動した。

本楽曲は、「好き」という言葉を伝えられないまま終わっていく関係性や、自分と相手の“不釣り合い”を受け入れながらも想いを手放せない心情が描かれている。〈枯れてゆくまで 君のせいにしている 忘れゆくまで 君のせいにしてるから〉というフレーズに象徴されるように、恋愛の終わりではなく、“終われない感情”そのものを描いた楽曲となっている。

また、本楽曲は前作「FIRSTKISS」に続き、LinusとNAKKIDが楽曲制作に参加。ミニマルで洗練されたサウンドメイクと、そこに感情を情景として深く残す歌詞世界がMojesのボーカルを最大限に引き立てながら、楽曲全体に余白を生み出している。

・Mojes コメント

甘さばかりではなく、美化しきれないリアルな葛藤を切り取りました。この2ndシングルは、そんな等身大な苦悩をテーマにしています。聴いている人それぞれの過去と今を重ねて聴いて頂けたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）