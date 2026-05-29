Xで精力的に制作状況を発信している『HUNTER×HUNTER』作者の冨樫義博が、5月27日に自身のアカウントを更新し、現在執筆中の421話の原稿が完成したことを報告した。

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投稿には入稿用の紙の写真が添えられており、「品名」の欄には「H×H 421話」、「総頁数」には「19P」と手書きで記入されている。これまでXで共有されてきた進捗を踏まえると、411話から421話までの計11話分のストックが揃った形だ。「仮歯割れました」という飾らない近況にはファンから労いの声が集まっている。

冨樫のXでは、ここ数ヶ月、3月の「No.427 背景指定書完了」「No.429 人物ペン入れ完了」、4月の「No.430、人物ペン入れ完了」など、着実に作業の進捗が共有されてきた。先の話数のネームやペン入れと並行して、最新の作画作業も粛々と進めていることが伺える。

『HUNTER×HUNTER』は、2024年10月発売の『週刊少年ジャンプ』45号から最新話の掲載が再開されたものの、2025年2号で410話を掲載したのを最後に再び休載に入っている。420話以降の掲載時期について冨樫は「ジャンプ編集部の発表をお待ちください」と呼びかけており、現時点で公式アナウンスはない。

ただ、前回が10話まとめての掲載だったことを踏まえると、今回の421話完成でストックは十分に積み上がっているはず。次の掲載再開のタイミングが近づいているのではと、ファンの期待は高まっている。冨樫の健康を祈りつつ、ジャンプ編集部からの発表を楽しみに待ちたい。

（文=リアルサウンド ブック編集部）