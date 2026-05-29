子どもたちに情報通信の仕組みを学んでもらい、将来の職業の選択にも役立ててもらおうと、通信会社が、きょう山形県内のすべての公立小・中学校に図鑑を寄贈しました。

【写真を見る】将来の仕事選びにも役立つ学びを 小中学校などに通信技術の活用を紹介した「図鑑」を寄贈（山形）

図鑑を寄贈したのは電話やインターネット回線の提供などを担うＮＴＴ東日本山形支店です。

ＮＴＴ東日本は、通信ネットワークの仕組みや私たちの暮らしの中で通信技術がどのように活用されているかをわかりやすく紹介した「通信会社図鑑」を監修しています。

今回は、県内にある公立小学校２１６校と公立中学校９０校、義務教育学校３校にこの図鑑が寄贈されました。

■将来の仕事選びにも役立つことを期待

図鑑には、電話の仕組みのほか、ＡＩ技術を使った防犯カメラ、ＧＰＳを使った農業用トラクターの自動運転技術などが、イラストや図を使って紹介されています。





ＮＴＴ東日本 山形支店 小澤一仁 支店長「この図鑑の中には農業とかいろんな産業の現場で使っているシーンが具体的に書いていますので、将来こういうことをしたいなというような想像力を広げていただくのに役立てばいいなと思っています」

県教育委員会 須貝英彦 教育長「ぜひ子どもたちにはそういうことに興味関心を持っていただいて、自分の身近な生活もそうだし、将来のいろんな職業の中でどういうふうに関わっているかというのを少しずつ学んでいってほしいなと思います」