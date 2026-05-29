若い世代に建設業界の魅力を伝えようと、山形県川西町の高校で、きょう若手技術者による特別授業が行われました。

【写真を見る】「土木の仕事は社会の基礎」地域を守るプロの言葉に生徒たちは 建設業界の魅力を若手技術者が伝える（山形・川西町）

県立置賜農業高校で開かれたのは、置賜地方の建設業界で働く若手技術者３人による特別授業です。

高齢化が進む建設業界の担い手確保に向け、若い世代に興味を持ってもらおうと毎年開かれています。

みなさんは建設業の仕事を知っていますか？こちらの写真をご覧ください。

■写真で見る建設業の仕事とは？

左の写真は道路のひび割れ。進行すると、交通事故や陥没事故に繋がります。右は標識に雪が積もっています。落ちてくると危険です。

道路の舗装や冬の除雪、トンネルや河川の整備など建設業は建物を建てるだけではなく、地域の守り手でもあるのです。

きょうは、１４人の生徒が地域の整備の大切さ、整備の計画、実際の工事の進め方などそれぞれの業務内容を学びました。

その後行われたグループトークでは生徒達からこんな質問が。





生徒「道路維持（の仕事）と河川維持（の仕事）どっちにしようか迷っているんですけれどどっちに行ったらいいですか？」

■生徒からの質問に地域を守るプロが伝えたいこと

殖産工務所土木部 加藤颯人 技師「一番は自分がどっちをやりたいのかを考えるのが良いのかなと思う」

地域を守るプロの言葉に生徒たちは真剣な表情で耳を傾けていました。



県置賜総合支庁 道路計画課 佐々木悠成 技師「土木の仕事は社会の一番基礎になっていて人々の生活を支えている凄い仕事なんだということを一番伝えたかった。知らなくてこっち（の仕事）を選んだのではなくて、これも知っていてこっち（の仕事）を選んだという材料にしてほしい」

生徒「河川維持ということは堤防の草刈りなので。自分の趣味が草刈りなので河川維持の方（仕事）に行きたいなと思っています。自分の意思も大事だし働くことの大切さや人のために働くという喜びが一番自分にとって大切だなと思いました」

生徒たちにとって将来の選択肢が広がる貴重な機会になったようでした。