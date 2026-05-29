山形県村山市では、きょうから毎年恒例の「バラまつり」がはじまりました。目で見て、香りをかいで、食べてと、いろんなバラの楽しみ方がありました。

【写真を見る】甘い香りに包まれる『バラまつり』 新作スイーツでお口も幸せ！たくさん咲き誇るなかでも…おすすめのバラは？（山形・村山市）

きょう、村山市の東沢バラ公園では「バラまつり」の開幕を祝ってテープカットが行われました。

園内には、およそ７５０品種２万株のバラが並び、甘い香りに包まれています。

今年は気温が高く、例年より１週間早く咲き初めていてすでに見ごろを迎えているバラもあります。

中でも、おすすめなのが、こちらの「カクテル」というフランス生まれのバラ。

■おすすめ「カクテル」どんなバラ？

佐藤友美アナウンサー「これ、バラなんですか？」

商工観光課 遠藤菜々子さん「珍しく一重咲となっていまして、このバラ園の中で一番最初に咲くバラで、今が大変見ごろになっています」

香りのバラを集めたゾーンでは、遠藤さんのおすすめのバラが。

商工観光課 遠藤菜々子さん「私が好きなのは『芳醇』というバラです」

佐藤友美アナウンサー「こちらですか？結構大きいですね」

「今日は風が強いので…近くで嗅ぐと、甘い。香水ような入浴剤のような強い甘さを感じますね、いい匂い」

地元の園児たちは、背丈よりも高いバラの香りを嬉しそうにかいでいました。

■咲き誇る甘い香りのバラ 訪れた人の感想は

園児

「もものにおい」

「たしかにもものにおい」

「もものにおいいっぱいある」

園児

「かわいい」

Ｑ何色のお花がかわいい？

「きいろ」

訪れた人は「数もいっぱいあって、色も香りもさまざまで楽しませていただきました」



訪れた人は「刺があるけど、花がきれい。そういうアンバランス的なところがいい」



訪れた人は「お花の香りで幸せになれる。幸せホルモンがいっぱい分泌されました」

バラは、舌でも楽しめます。

■新作スイーツに舌鼓！バラの香りが楽しめて夏にもぴったり！

佐藤友美アナウンサー「大きいですね。そしてかわいらしい。一番上にバラのクッキーが乗っています」

今年から販売された「恋するローズパフェ」。バラの香りが楽しめるバラ園ならではのスイーツです。

佐藤友美アナウンサー「バラのソフトクリームもいきます。食べた瞬間にバラの香りがするんですが、味はさっぱりしている。夏にぴったりですね」

東沢バラ公園では、今後次々と花が咲き来週には見ごろを迎えるということです。