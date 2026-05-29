【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に当てはまる2文字は？ ヒントはタッチ操作
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、料理をおいしく仕上げるためのひと手間、人間の体の一部、そして住まいを快適にする建築の要素という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
し□□で
か□□び
い□□か
ヒント：食材のあく抜きや味の染みこみをよくするため、あらかじめ熱を通しておく工程を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「たゆ」を入れると、次のようになります。
したゆで（下ゆで）
かたゆび（片指）
いたゆか（板床）
どれも正しい日本語になりますね。共通する「たゆ」という響きが、丁寧な家事のプロセスを表す描写、体の一部を用いた日常的なしぐさ、さらに温かみのある住まいの構造まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、料理をおいしく仕上げるためのひと手間、人間の体の一部、そして住まいを快適にする建築の要素という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
し□□で
か□□び
い□□か
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正解：たゆ正解は「たゆ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たゆ」を入れると、次のようになります。
したゆで（下ゆで）
かたゆび（片指）
いたゆか（板床）
どれも正しい日本語になりますね。共通する「たゆ」という響きが、丁寧な家事のプロセスを表す描写、体の一部を用いた日常的なしぐさ、さらに温かみのある住まいの構造まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)