5月31日(日)は県知事選挙の投開票日です。期日前投票は30日(土)まで行われています。柏崎市は、期日前投票所の混雑を緩和しようと新たな取り組みを始めました。



■柏崎市選挙管理委員会 宮竹克幸事務局長代理

「今回混雑が予想される投票日の前日と前々日に期日前投票所を臨時で2カ所開設する。」



今回の知事選から新たに始めた『臨時投票所』の開設。2026年2月の衆議院選挙で大雪を警戒した市民が殺到し行列ができたことから、ピーク時の混雑解消を狙います。



【臨時期日前投票所】＊いずれも午前9時～午後5時

①ワークプラザ柏崎 29日(金)、30日(土)

②柏崎市総合体育館 30日(土)



■柏崎市選挙管理委員会 宮竹克幸事務局長代理

「例えば市役所が混雑した場合に、臨時期日前投票所に行ってみようという人が流れてくればいい。」



また、SNSで混雑状況の発信を始めたほか、高齢者や妊婦に配慮して市役所ロビーにイスを配置するなど、有権者に寄り添った投票所運営を進めています。