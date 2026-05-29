土曜の日中は暑さ復活！日曜もよく晴れ 所々で真夏日に【これからの天気(5月29日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
30日(土)日中は、暑さが復活しそうです。
◆警報・注意報
現在、下越の沿岸部と佐渡に強風注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報が出ています。
◆5月30日(土)の天気
・上越地方
高気圧に覆われて、カラっとした晴天になるでしょう。
朝は涼しいものの、日中は広く真夏日に迫る暑さになりそうです。
・中越地方
強い日差しが照りつけるでしょう。
朝は放射冷却で少しヒンヤリしそうです。
一方、最高気温は27℃前後の予想で、7月中旬～下旬並みになるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
一日を通して晴れの天気が続き、空気が乾燥するでしょう。
火の取り扱いにご注意ください。
最高気温は28℃くらいまで上がり、今日より7℃前後高くなりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝から青空が広がり、日中は各地で今日より暑さが増すでしょう。
ただ、沿岸部では風が強まるところがありそうです。
・下越：村上市から聖籠町
時おり薄い雲が広がる程度で、安定した空模様になるでしょう。
最高気温は26℃前後の予想です。
湿度が低めで、カラっとした暑さになりそうです。
◆風と波
佐渡は風が強く吹き、下越も日中は風が強まるところがあるでしょう。
波は、上・中越で最大2m、下越と佐渡で最大3mの予想です。
◆週間予報
31日(日)と6月1日(月)はよく晴れて、所々で真夏日になるでしょう。
一方、台風6号の影響で6月2日(火)は天気が下り坂となり、3日(水)と4日(木)はまとまった雨が降りそうです。
◆30日(土)の北信越の天気
周辺各地もよく晴れるでしょう。
ただ、北陸3県では風が強まるところがありそうです。
最高気温は各地で30℃ぐらいまで上がり、厳しい暑さになるでしょう。
来週は台風の影響で雨が強まる日がありそうです。最新の気象情報にご注意ください。
30日(土)日中は、暑さが復活しそうです。
◆警報・注意報
現在、下越の沿岸部と佐渡に強風注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報が出ています。
◆5月30日(土)の天気
・上越地方
高気圧に覆われて、カラっとした晴天になるでしょう。
朝は涼しいものの、日中は広く真夏日に迫る暑さになりそうです。
・中越地方
強い日差しが照りつけるでしょう。
朝は放射冷却で少しヒンヤリしそうです。
一方、最高気温は27℃前後の予想で、7月中旬～下旬並みになるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
一日を通して晴れの天気が続き、空気が乾燥するでしょう。
火の取り扱いにご注意ください。
最高気温は28℃くらいまで上がり、今日より7℃前後高くなりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝から青空が広がり、日中は各地で今日より暑さが増すでしょう。
ただ、沿岸部では風が強まるところがありそうです。
・下越：村上市から聖籠町
時おり薄い雲が広がる程度で、安定した空模様になるでしょう。
最高気温は26℃前後の予想です。
湿度が低めで、カラっとした暑さになりそうです。
◆風と波
佐渡は風が強く吹き、下越も日中は風が強まるところがあるでしょう。
波は、上・中越で最大2m、下越と佐渡で最大3mの予想です。
◆週間予報
31日(日)と6月1日(月)はよく晴れて、所々で真夏日になるでしょう。
一方、台風6号の影響で6月2日(火)は天気が下り坂となり、3日(水)と4日(木)はまとまった雨が降りそうです。
◆30日(土)の北信越の天気
周辺各地もよく晴れるでしょう。
ただ、北陸3県では風が強まるところがありそうです。
最高気温は各地で30℃ぐらいまで上がり、厳しい暑さになるでしょう。
来週は台風の影響で雨が強まる日がありそうです。最新の気象情報にご注意ください。