これからの気象情報です。

30日(土)日中は、暑さが復活しそうです。



◆警報・注意報

現在、下越の沿岸部と佐渡に強風注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報が出ています。



◆5月30日(土)の天気

・上越地方

高気圧に覆われて、カラっとした晴天になるでしょう。

朝は涼しいものの、日中は広く真夏日に迫る暑さになりそうです。



・中越地方

強い日差しが照りつけるでしょう。

朝は放射冷却で少しヒンヤリしそうです。

一方、最高気温は27℃前後の予想で、7月中旬～下旬並みになるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

一日を通して晴れの天気が続き、空気が乾燥するでしょう。

火の取り扱いにご注意ください。

最高気温は28℃くらいまで上がり、今日より7℃前後高くなりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝から青空が広がり、日中は各地で今日より暑さが増すでしょう。

ただ、沿岸部では風が強まるところがありそうです。



・下越：村上市から聖籠町

時おり薄い雲が広がる程度で、安定した空模様になるでしょう。

最高気温は26℃前後の予想です。

湿度が低めで、カラっとした暑さになりそうです。



◆風と波

佐渡は風が強く吹き、下越も日中は風が強まるところがあるでしょう。

波は、上・中越で最大2m、下越と佐渡で最大3mの予想です。



◆週間予報

31日(日)と6月1日(月)はよく晴れて、所々で真夏日になるでしょう。

一方、台風6号の影響で6月2日(火)は天気が下り坂となり、3日(水)と4日(木)はまとまった雨が降りそうです。



◆30日(土)の北信越の天気

周辺各地もよく晴れるでしょう。

ただ、北陸3県では風が強まるところがありそうです。

最高気温は各地で30℃ぐらいまで上がり、厳しい暑さになるでしょう。



来週は台風の影響で雨が強まる日がありそうです。最新の気象情報にご注意ください。