“映える”ホテルから、全室客室露天風呂付のホテルまで！ 「神奈川県で泊まってよかったホテル」3選
All About ニュース編集部が調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、神奈川県の「箱根・芦ノ湖 はなをり」「仙石原温泉 箱根高原ホテル」「箱根・強羅 佳ら久」です。
・宿泊した部屋：スタンダードルーム
・宿泊した目的：箱根観光
▼桃源台駅からすぐ！ 芦ノ湖観光の拠点に最適な好立地
箱根観光を楽しみながらホテルへ。芦ノ湖のすぐそばに位置し、海賊船やロープウェイの駅も目と鼻の先です。
●編集部メンバーのコメント
「箱根海賊船の桃源台港までは徒歩数分。元箱根港まで船に乗れば、箱根神社へのアクセスも◎。芦ノ湖周辺の観光にはぴったりなホテルです」
箱根観光の要所である「桃源台駅・桃源台港」から徒歩約2分という抜群の立地を誇ります。ここを拠点に海賊船で箱根神社へ向かったり、ロープウェイで大涌谷へ足を延ばしたりと、アクティブな旅に最適。天候による運行状況は「箱根ナビ」などで事前に確認しておくと安心です。
▼SNS映え間違いなし！ 水盤テラスで非日常のひととき
チェックインを済ませたら、まずは「はなをり」を象徴するフォトスポットへ。
●編集部メンバーのコメント
「とにかく館内がおしゃれで、到着してすぐにテンションが上がった。フォトスポットの水盤テラスは写真撮影に最適！ クリスマスシーズンに宿泊したので、クリスマス装飾がされていて素敵だった」
ロビーを抜けると、目の前に広がる芦ノ湖とつながっているかのような「水盤テラス」がお出迎え。和の感性と洗練されたデザインが融合した館内は、どこを切り取っても絵になります。クリスマスなどの季節ごとのイベント装飾や、クリスタルガラスのススキ展示など、訪れるたびに新しい美しさに出会える場所です。
▼自然を浴びる温泉体験。広々とした露天風呂でリフレッシュ
夕食の前に、箱根の自然を感じられる温泉で長旅の疲れを癒しましょう。
●編集部メンバーのコメント
「芦ノ湖や自然を眺めながら入れる大浴場に大満足。露天風呂は広々としていたし、貸切風呂も自然を感じられてよかった！」
雄大な芦ノ湖や箱根の森を望む、ゆったりとしたスケールの「四季の露天風呂 棚湯」が自慢。庭園の風情を感じながら、まるで自然に溶け込むような湯浴みが楽しめます。プライベート感を重視したい人には、半露天タイプの貸切風呂（予約制）も用意されており、大切な人と心ゆくまで温泉を満粋できます。
▼目でも舌でも楽しむ、彩り豊かなディナービュッフェ
待ちに待った夕食は、自分好みにカスタマイズできる新感覚のビュッフェスタイルで。
●編集部メンバーのコメント
「食事は小皿に乗った料理を取っていくバイキングスタイル。彩り豊かな料理はもちろん、食器にもこだわっていて、目でも舌でも楽しめた！」
和食の繊細さと洋食の優雅さが融合したディナービュッフェは、見た目の美しさが最大の特徴です。特に前菜は、こだわり抜かれた竹細工や籠、小皿に盛り付けられたものを選んでいくスタイル。自分だけのオリジナル御膳のように並べることができ、旬の食材を最高の演出で堪能できます。
▼天候に要注意！ 万一の天候不良でも、バスアクセスで安心の旅を
●編集部メンバーのコメント
「箱根ロープウェイでホテルにアクセスしようとしたら強風で運休……バスでもアクセスできますが、天候による運休には注意した方がいいかも」
強風などでロープウェイが運休する場合でも、桃源台駅まではバスが運行しています。ホテルはバス停からもすぐの場所にあるため、公共交通機関を組み合わせることでスムーズな移動が可能です。運行状況に合わせた柔軟なプランニングで、充実した旅を。
・宿泊した部屋：和室10畳
・予約時の料金：1万9800円
・宿泊した目的：箱根観光
▼広々とした客室でリラックス。清潔感あふれる寛ぎの空間
一歩足を踏み入れれば、そこには窓の外に広がる箱根の自然と、清潔に整えられた心地よいお部屋が待っています。●編集部メンバーのコメント
「部屋は広くて清潔でした。館内もかなり広くて迷路のよう」
芦ノ湖のほど近くに佇む「箱根高原ホテル」の客室は、明るく開放感があるのが特徴。和室を中心に、ゆったりとした間取りが確保されており、大きな荷物があっても余裕を持って過ごせます。窓からは箱根の山々や庭園の緑を望むことができ、日常を忘れて心からリラックスできる清潔で穏やかな空間が広がります。
▼カニにお肉にお刺身も！ 豪華食材が並ぶ至福のディナー
夕食は、旬の食材をふんだんに盛り込んだ、目移りするほど贅沢な会席料理が楽しめます。●編集部メンバーのコメント
「料理も盛りだくさんで（カニ、肉、鮮魚など）、とてもおいしかったです」
夕食のテーブルを彩るのは、カニや新鮮なお刺身、ジューシーな和牛のしゃぶしゃぶなど、厳選された食材のオンパレード。一品一品丁寧に仕上げられた料理は、味はもちろんボリュームも満点です。季節ごとの旬を大切にした献立は、子どもから大人まで幅広い世代に好評。お腹も心も満たされる、まさに旅のメインイベントにふさわしい内容です。
▼箱根でも希少！ 2つの自家源泉で肌を潤す
お腹を満たした後は、ホテル自慢の温泉へ。異なる2つの泉質を一度に楽しめるのは、このホテルならではの贅沢です。
館内では、箱根では珍しい、鉄分を多く含む「炭酸水素塩泉」が楽しめます。箱根の澄んだ空気に包まれながら、温泉のせせらぎに耳を傾けるひとときは、日頃の疲れを優しく解きほぐしてくれます。
▼清々しい光の中で。中庭を望むレストランで味わう元気な朝食
箱根の澄んだ空気を感じながら、彩り豊かな料理で1日をスタート。
朝食は、大きな窓から箱根の自然を一望できる明るいレストランでいただきます。定番の献立から月替わりの献立まで、朝から食欲をそそる和食・洋食のラインナップ。これからの箱根観光に向けて活力をチャージするのにぴったりです。緑あふれる景色を眺めながら、ゆったりとした時間を過ごせます。
▼チェックインから見送りまで、付かず離れずの心地よいおもてなし
●回答者コメント
「スタッフの方々のホスピタリティが素晴らしく、付かず離れずの心地よい距離感で接してくれました。チェックインから見送りまで非常にスムーズで、細かい気配りのおかげで滞在中にストレスを感じることが一切なかったです」
佳ら久が大切にしているのは、「数多の巡り合いとあたたかな心」。四季折々の佳き事を伝えるおもてなしで、宿泊客を迎え入れてくれます。チェックインは、芦ノ湖を源に流れる箱根の早川の流れを表現した片壁一面の煉瓦積みをのぞむロビーラウンジで。こだわりのウェルカムフードとドリンクをいただきながら、ゆったりとした時間からはじまります。
▼全70室に備わる温泉露天風呂で、好きな時に好きなだけ湯あみを
●回答者コメント
「全室に温泉露天風呂が付いているため、他の方の目を気にせず、好きな時に好きなだけ温泉を楽しめるのが最高でした。 また、テラスから眺める箱根の山々の景色が美しく、日常の忙しさを忘れて心からリラックスすることができました。 ラウンジでのフリードリンクサービスも充実しており、お風呂上がりに贅沢な時間を過ごせたのがとても印象に残っています」
チェックイン後は、客室棟 東・西の2棟からなる全70室すべてに完備された温泉露天風呂で寛ぎのひとときを。約56平米のゆったりとしたお部屋には、バルコニーに専用の温泉露天風呂がしつらえられ、展望露天風呂や貸切風呂とは異なる源泉を心ゆくまで堪能できます。木々のさざめきや鳥のさえずりに耳を傾けたり、茜色に染まる空をただ眺めたり、満点の星々と月の灯りに心洗われたり。時間を気にせず、好きなときに好きなだけ温泉を楽しめるのが醍醐味です。
▼メインダイニング「六つ喜」で味わう、箱根の情景を描く現代的日本料理
●回答者コメント
「食事のクオリティが非常に高く、見た目も華やかな会席料理に感動しました。地元の旬の食材がふんだんに使われており、一品ずつ丁寧に説明していただけたので、最後まで楽しく味わうことができました」
温泉で身体を温めたあとは、メインダイニング「六つ喜（むつき）」での夕食を。味覚、触覚、嗅覚、聴覚、視覚と、ここならではの体験、それら六つの要素を喜びで満たしたいという願いをその名に込めたダイニングで、日本伝統の会席料理をベースにした和食を楽しめます。料理長 赤星賢氏が吟味した旬の食材を、強羅の自然美を演出した盛りつけで提供。コースの締めくくりには、専属のパティシエがつくる美しいデザートも用意されています。
▼ゲストラウンジ「間」で過ごす、思い思いの寛ぎ時間
●回答者コメント
「宿の中にいくつかフリーラウンジがあり、時間帯によって提供される飲み物や軽食が変わるのが楽しかったです。お風呂上がりにテラス席でお茶を飲みながら、静かに流れる時間を満喫できるのは、この宿ならではの贅沢だと思います」
食事のあとは、客室棟の中心に位置する宿泊者専用のゲストラウンジ「間（AWAI）」へ。フリーフロータイムは14:00〜20:00と7:00〜11:00で、お風呂上りはもちろん、夕食前の食前酒を嗜むのもおすすめです。テラスでは、間近に木々をのぞむカウンター席が用意され、日没まで開放感あふれる時間を満喫できます。ゆったりと深く座れる読書席や隠れ家的雰囲気のラグジュアリーな席など多種多様な席から、いちばん心地よいスペースを見つけてみてください。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース お買いもの部)
「箱根・芦ノ湖 はなをり」はどこを切り取っても“映える”フォトジェニックなホテル編集部メンバー・Kが「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、神奈川県の「箱根・芦ノ湖 はなをり」でした。
・宿泊した部屋：スタンダードルーム
・宿泊した目的：箱根観光
箱根観光を楽しみながらホテルへ。芦ノ湖のすぐそばに位置し、海賊船やロープウェイの駅も目と鼻の先です。
●編集部メンバーのコメント
「箱根海賊船の桃源台港までは徒歩数分。元箱根港まで船に乗れば、箱根神社へのアクセスも◎。芦ノ湖周辺の観光にはぴったりなホテルです」
箱根観光の要所である「桃源台駅・桃源台港」から徒歩約2分という抜群の立地を誇ります。ここを拠点に海賊船で箱根神社へ向かったり、ロープウェイで大涌谷へ足を延ばしたりと、アクティブな旅に最適。天候による運行状況は「箱根ナビ」などで事前に確認しておくと安心です。
▼SNS映え間違いなし！ 水盤テラスで非日常のひととき
チェックインを済ませたら、まずは「はなをり」を象徴するフォトスポットへ。
●編集部メンバーのコメント
「とにかく館内がおしゃれで、到着してすぐにテンションが上がった。フォトスポットの水盤テラスは写真撮影に最適！ クリスマスシーズンに宿泊したので、クリスマス装飾がされていて素敵だった」
ロビーを抜けると、目の前に広がる芦ノ湖とつながっているかのような「水盤テラス」がお出迎え。和の感性と洗練されたデザインが融合した館内は、どこを切り取っても絵になります。クリスマスなどの季節ごとのイベント装飾や、クリスタルガラスのススキ展示など、訪れるたびに新しい美しさに出会える場所です。
▼自然を浴びる温泉体験。広々とした露天風呂でリフレッシュ
夕食の前に、箱根の自然を感じられる温泉で長旅の疲れを癒しましょう。
●編集部メンバーのコメント
「芦ノ湖や自然を眺めながら入れる大浴場に大満足。露天風呂は広々としていたし、貸切風呂も自然を感じられてよかった！」
雄大な芦ノ湖や箱根の森を望む、ゆったりとしたスケールの「四季の露天風呂 棚湯」が自慢。庭園の風情を感じながら、まるで自然に溶け込むような湯浴みが楽しめます。プライベート感を重視したい人には、半露天タイプの貸切風呂（予約制）も用意されており、大切な人と心ゆくまで温泉を満粋できます。
▼目でも舌でも楽しむ、彩り豊かなディナービュッフェ
待ちに待った夕食は、自分好みにカスタマイズできる新感覚のビュッフェスタイルで。
●編集部メンバーのコメント
「食事は小皿に乗った料理を取っていくバイキングスタイル。彩り豊かな料理はもちろん、食器にもこだわっていて、目でも舌でも楽しめた！」
和食の繊細さと洋食の優雅さが融合したディナービュッフェは、見た目の美しさが最大の特徴です。特に前菜は、こだわり抜かれた竹細工や籠、小皿に盛り付けられたものを選んでいくスタイル。自分だけのオリジナル御膳のように並べることができ、旬の食材を最高の演出で堪能できます。
▼天候に要注意！ 万一の天候不良でも、バスアクセスで安心の旅を
●編集部メンバーのコメント
「箱根ロープウェイでホテルにアクセスしようとしたら強風で運休……バスでもアクセスできますが、天候による運休には注意した方がいいかも」
強風などでロープウェイが運休する場合でも、桃源台駅まではバスが運行しています。ホテルはバス停からもすぐの場所にあるため、公共交通機関を組み合わせることでスムーズな移動が可能です。運行状況に合わせた柔軟なプランニングで、充実した旅を。
「仙石原温泉 箱根高原ホテル」は箱根の杜に抱かれた静寂の宿編集部メンバー・Kが「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、神奈川県の「仙石原温泉 箱根高原ホテル」でした。
・宿泊した部屋：和室10畳
・予約時の料金：1万9800円
・宿泊した目的：箱根観光
▼広々とした客室でリラックス。清潔感あふれる寛ぎの空間
一歩足を踏み入れれば、そこには窓の外に広がる箱根の自然と、清潔に整えられた心地よいお部屋が待っています。●編集部メンバーのコメント
「部屋は広くて清潔でした。館内もかなり広くて迷路のよう」
芦ノ湖のほど近くに佇む「箱根高原ホテル」の客室は、明るく開放感があるのが特徴。和室を中心に、ゆったりとした間取りが確保されており、大きな荷物があっても余裕を持って過ごせます。窓からは箱根の山々や庭園の緑を望むことができ、日常を忘れて心からリラックスできる清潔で穏やかな空間が広がります。
▼カニにお肉にお刺身も！ 豪華食材が並ぶ至福のディナー
夕食は、旬の食材をふんだんに盛り込んだ、目移りするほど贅沢な会席料理が楽しめます。●編集部メンバーのコメント
「料理も盛りだくさんで（カニ、肉、鮮魚など）、とてもおいしかったです」
夕食のテーブルを彩るのは、カニや新鮮なお刺身、ジューシーな和牛のしゃぶしゃぶなど、厳選された食材のオンパレード。一品一品丁寧に仕上げられた料理は、味はもちろんボリュームも満点です。季節ごとの旬を大切にした献立は、子どもから大人まで幅広い世代に好評。お腹も心も満たされる、まさに旅のメインイベントにふさわしい内容です。
▼箱根でも希少！ 2つの自家源泉で肌を潤す
お腹を満たした後は、ホテル自慢の温泉へ。異なる2つの泉質を一度に楽しめるのは、このホテルならではの贅沢です。
館内では、箱根では珍しい、鉄分を多く含む「炭酸水素塩泉」が楽しめます。箱根の澄んだ空気に包まれながら、温泉のせせらぎに耳を傾けるひとときは、日頃の疲れを優しく解きほぐしてくれます。
▼清々しい光の中で。中庭を望むレストランで味わう元気な朝食
箱根の澄んだ空気を感じながら、彩り豊かな料理で1日をスタート。
朝食は、大きな窓から箱根の自然を一望できる明るいレストランでいただきます。定番の献立から月替わりの献立まで、朝から食欲をそそる和食・洋食のラインナップ。これからの箱根観光に向けて活力をチャージするのにぴったりです。緑あふれる景色を眺めながら、ゆったりとした時間を過ごせます。
「箱根・強羅 佳ら久」は、強羅の奥座敷で温泉露天風呂を心ゆくまで堪能大阪府在住・35歳男性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、神奈川県の「箱根・強羅 佳ら久」でした。・宿泊した部屋：西棟 デラックスルーム（露天風呂付き）
▼チェックインから見送りまで、付かず離れずの心地よいおもてなし
●回答者コメント
「スタッフの方々のホスピタリティが素晴らしく、付かず離れずの心地よい距離感で接してくれました。チェックインから見送りまで非常にスムーズで、細かい気配りのおかげで滞在中にストレスを感じることが一切なかったです」
佳ら久が大切にしているのは、「数多の巡り合いとあたたかな心」。四季折々の佳き事を伝えるおもてなしで、宿泊客を迎え入れてくれます。チェックインは、芦ノ湖を源に流れる箱根の早川の流れを表現した片壁一面の煉瓦積みをのぞむロビーラウンジで。こだわりのウェルカムフードとドリンクをいただきながら、ゆったりとした時間からはじまります。
▼全70室に備わる温泉露天風呂で、好きな時に好きなだけ湯あみを
●回答者コメント
「全室に温泉露天風呂が付いているため、他の方の目を気にせず、好きな時に好きなだけ温泉を楽しめるのが最高でした。 また、テラスから眺める箱根の山々の景色が美しく、日常の忙しさを忘れて心からリラックスすることができました。 ラウンジでのフリードリンクサービスも充実しており、お風呂上がりに贅沢な時間を過ごせたのがとても印象に残っています」
チェックイン後は、客室棟 東・西の2棟からなる全70室すべてに完備された温泉露天風呂で寛ぎのひとときを。約56平米のゆったりとしたお部屋には、バルコニーに専用の温泉露天風呂がしつらえられ、展望露天風呂や貸切風呂とは異なる源泉を心ゆくまで堪能できます。木々のさざめきや鳥のさえずりに耳を傾けたり、茜色に染まる空をただ眺めたり、満点の星々と月の灯りに心洗われたり。時間を気にせず、好きなときに好きなだけ温泉を楽しめるのが醍醐味です。
▼メインダイニング「六つ喜」で味わう、箱根の情景を描く現代的日本料理
●回答者コメント
「食事のクオリティが非常に高く、見た目も華やかな会席料理に感動しました。地元の旬の食材がふんだんに使われており、一品ずつ丁寧に説明していただけたので、最後まで楽しく味わうことができました」
温泉で身体を温めたあとは、メインダイニング「六つ喜（むつき）」での夕食を。味覚、触覚、嗅覚、聴覚、視覚と、ここならではの体験、それら六つの要素を喜びで満たしたいという願いをその名に込めたダイニングで、日本伝統の会席料理をベースにした和食を楽しめます。料理長 赤星賢氏が吟味した旬の食材を、強羅の自然美を演出した盛りつけで提供。コースの締めくくりには、専属のパティシエがつくる美しいデザートも用意されています。
▼ゲストラウンジ「間」で過ごす、思い思いの寛ぎ時間
●回答者コメント
「宿の中にいくつかフリーラウンジがあり、時間帯によって提供される飲み物や軽食が変わるのが楽しかったです。お風呂上がりにテラス席でお茶を飲みながら、静かに流れる時間を満喫できるのは、この宿ならではの贅沢だと思います」
食事のあとは、客室棟の中心に位置する宿泊者専用のゲストラウンジ「間（AWAI）」へ。フリーフロータイムは14:00〜20:00と7:00〜11:00で、お風呂上りはもちろん、夕食前の食前酒を嗜むのもおすすめです。テラスでは、間近に木々をのぞむカウンター席が用意され、日没まで開放感あふれる時間を満喫できます。ゆったりと深く座れる読書席や隠れ家的雰囲気のラグジュアリーな席など多種多様な席から、いちばん心地よいスペースを見つけてみてください。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース お買いもの部)