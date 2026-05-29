鹿児島市が建設を目指す、新たなスタジアムについて鹿児島市は、鹿児島サンロイヤルホテルの敷地と県立鴨池庭球場の敷地の2か所を比較する調査を行っていました。29日、その結果が示されました。整備にかかる費用はともに200億円を超え、県立鴨池庭球場がサンロイヤルホテルより78億円低く抑えられています。



29日、開かれた市議会の産業観光企業委員会。鹿児島市与次郎にある鹿児島サンロイヤルホテルと県立鴨池庭球場の2か所を比較した調査の結果が報告されました。





(鹿児島市・平良和也スタジアム担当課長)「概算整備費で78億円の差が見込まれ県立庭球場敷地等への整備費は（ホテル敷地の）7割程度に抑えられる見込み」鹿児島市が今年1月から行った調査によるとスタジアムの整備にかかる概算の費用は鹿児島サンロイヤルホテルの跡地が293億円。県立鴨池庭球場は、215億円でサンロイヤルホテルより78億円低く抑えられています。スタジアムを使用できる開始の時期はサンロイヤルホテルが2038年ごろ。鴨池庭球場は2036年ごろで庭球場の方が約2年早くなっています。200億円を超える整備費用をどう確保するか問われた鹿児島市の担当者は…(鹿児島市・平良和也 スタジアム担当課長)「現状、私どももスタジアムの財源確保は大変大きな課題であると考えている。オール鹿児島の枠組みというのは当然費用の負担というのも概念的には含んでいると考えている」県や民間企業からも財源の確保が必要だという認識を示しました。また、今回の調査結果では下鶴市長が目指していた「多機能複合型」が想定されていません。委員から質問があがりました。(産業観光企業委員会・池山美月委員)「多機能複合型をあきらめるのか？」(鹿児島市・平良和也 スタジアム担当課長)「図面を見ると課題もあると思うのでこの調査を踏まえて検討を改めてしたい」可能な限り多機能複合型を目指すとの考えを示しました。(鹿児島市・平良和也 スタジアム担当課長)「議員の方からご意見また今後、取り組まないといけない課題等についてもお示しいただいた。議会の論議を踏まえて今後、取り組みを進めていきたい」(産業観光企業委員会・山下要委員長)「今日の議会における議論を踏まえて次回おそらくはこちらの候補地に決めましたとこういう理由です。そして関係団体との協議はここまで整いましたとこういったような報告がなされることを期待している」鹿児島市は今後、整備費用について県と具体的な協議に入るということです。