「しょこたん痩せた！？」中川翔子、親子スリーショット公開「大きくなってる！」「もうすっかり男の子だ」
タレントの中川翔子さんは5月29日、自身のInstagramを更新。ベビーカーを購入したことを報告し、親子ショットを公開しました。
【写真】中川翔子と双子息子
コメントでは「後ろ姿がたまらなく、かわいすぎます」「赤ちゃん！かわいい！って思っていたのに、保育園へ通いだしてからもうすっかり男の子だー！って感じですねえ」「めちゃくちゃ可愛い」「あっという間に双子ちゃん大きくなってる！！！可愛い！癒し」「大きくなられましたね〜七三分けの髪型最高」「いつも弟くんがしょこたんに似てると思うけど、ベビーカー乗ってるお兄ちゃんしょこたんに似てる!!」「しょこたん痩せた！？」「痩せて見えますね」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】中川翔子と双子息子
「めちゃくちゃ可愛い」中川さんは「産後初めての！アカチャンホンポ！ラゾーナ川崎でいっぱいお買い物して楽しかったー！」「サイベックスのベビーカー めちゃくちゃおりたたみできるリベル きになってたやつ店頭でためして感動して セカンドベビーカーにゲットしました」などとつづり、20枚の写真を投稿。1、4枚目は、購入したベビーカーに双子の兄を乗せ、弟を自身が抱っこしたスリーショットです。ほかにも息子たちのツーショットや、それぞれのソロショットなどが見られます。
親子スリーショットを多数公開自身のInstagramで、双子の息子たちとのスリーショットを多数披露している中川さん。日々の成長を感じることができます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)