金沢市では29日、小中学校の水泳の授業のあり方検討する初めての会合が開かれ、民間委託を含めた今後について議論されました。プールの老朽化などが問題となる中、どのように子どもたちの学びの場を守るのか？県内の各市、町の取り組みを取材しました。

夏の風物詩でもある、学校でのプール授業。近年は熱中症のリスクが指摘されるなど、そのあり方が議論の対象となっています。

金沢市教育委員会・野口弘教育長「持続可能な水泳授業のあり方、この一点についてたくさんのご意見を頂戴したい」

29日、金沢市で開かれた検討会。金沢市では、7割の小中学校が耐用年数である30年を超えてプールを使用しています。

「水泳の授業というのは命を守る勉強」

金沢市水泳協会・山下修一会長「九九ができなくて死ぬ子はいないが、泳げなくて死ぬというのはよく聞く。水泳の授業というのは命を守る勉強」

金沢市長田町小学校・萩めぐみ校長「最近は熱中症リスクや雷などの悪天候で外に出られないこともあるのですが。やはり実技というのは大事」

こうした中、今後の選択肢のひとつとなるのが、水泳授業の「民間委託」。小松市では、民間のスイミングスクールで授業を行う取り組みを昨年度から本格的に始めています。

その効果について小松市の校長は。

苗代小学校・北野勝久校長「水泳の専門的な指導というのは、難しい面があるので、専門家の指導というのは子どもたちにとってもいい影響があると思う」

内灘町や白山市は民間委託の成果あれば他へ広げる考え

岐路に立つ学校の水泳の授業。金沢市教育委員会は、2026年度中に意見をとりまとめ、方向性を示したいとしています。

内灘町や白山市は一部の学校で民間委託の成果を得られれば、今後、他の学校へ広げていく考えも示しています。

ただ、民間委託については、学校の外に移動することに伴うリスクであったり、施設の都合によって練習日を自由に設定できないという課題もあります。

子どもたちの学びの場を守るため、今後も活発な議論が必要だと言えそうです。