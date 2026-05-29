栃木強盗殺人　“主導”の男を公開手配　捜査のポイントは“パスポート返納命令”　現地警察当局との交渉が必要

栃木県の強盗殺人事件で、主導役とみられる益田和彦容疑者が公開手配された。すでに指示役の夫婦や実行役の少年らが逮捕される中、容疑者は海外に逃亡したとみられ、警察は身柄確保とともに、事件の全容解明に向け捜査を進めている。

事件を“主導”か 48歳男を公開手配

栃木県で起きた強盗殺人事件で29日、事件を主導したとみられる住居・職業不詳の益田和彦容疑者（48）が公開手配された。

これまでに指示役の夫婦と実行役の少年4人がすでに逮捕されており、益田容疑者は事件を主導した人物とみられ、警察が強盗殺人の疑いで逮捕状をとって行方を追っていた。

なぜこのタイミングで公開手配に踏み切ったのか、フジテレビ上法玄解説員は「正確な所在がつかめておらず情報収集をする必要性がある。潜伏先の国には日本の捜査権が及ばないため、代わりに現地当局に男を逮捕して送り返してもらう必要がある。今後、国際手配することも検討していると思う」と話す。

捜査関係者によると、事件を主導したとみられる益田容疑者は秘匿性の高い通信アプリを使い、「カズ」と名乗っていたという。

事件前から知人関係だったとみられる竹前海斗容疑者に報酬を示したうえで「ルパンやる？」と事件への参加を持ちかけていたといい、この「ルパン」は窃盗を意味する言葉とみられている。

益田容疑者の役割とは

事件を主導したとみられる益田容疑者の役割について、上法解説委員は「この事件を計画して実行犯と実行犯の指示役の夫婦を集めて実際に犯行に及ばせた“現場監督”だと思われる。警察は当然、さらに上の立場の人物が指示を出していた可能性もあるとみて調べている」との見方を示す。

益田容疑者は、事件後に中国を経由して東南アジアに逃亡しているとみられている。

逮捕に向けた動きについて「まず益田容疑者が渡航に使ったパスポートの返納命令を出して、失効させる。失効してしまえば、その国で益田容疑者は不法滞在者になり、現地当局が逮捕できるという流れになる」と話す。

続けて「しかし現地当局も今現在抱えている事件捜査があるので、それらより優先して、益田容疑者の逮捕のために動いてもらう必要がある。現地警察当局が早期に益田容疑者の逮捕に動くかどうかはその国との関係性にもよるところがあり、粘り強い交渉が必要になる」と分析する。

今後の捜査のポイントは

この事件をめぐっては実行役の16歳の少年4人の一部が「数百万円の報酬がもらえる予定だった」という趣旨の供述をしていることもわかっている。ただ、実際には報酬を受け取っていなかったとみられている。

今後の捜査のポイントについて「まず犯罪事実の立証のため、誰がどういう役割だったのか具体的に解明すること。取り調べであがってきた話を丁寧に裏付けていく必要がある。また益田容疑者の背後にさらに上の立場の人間がいないか突き上げ捜査が重要」と話す。

また、「トクリュウという組織の特徴は叩いても叩いても、次から次へと犯罪に手を染める新しいグループが沸いてきて消えない『モグラたたき状態』という点。犯罪グループを誰が作り出しているのか、その実態解明まで到達できるかはまさに今後の捜査にかかっていると言える」との見方を示した。

（「イット！」5月29日放送より）