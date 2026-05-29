アパレル産業が抱える大量生産・大量消費の課題に対し、“服を長く着る”きっかけを提案する体験型アパレル店「約束で買えるTシャツ店」present by United Athleが、5月28日から31日までの期間限定で、東京・原宿の「GoOn TOKYO」でオープンした。一般公開に先立ち、5月28日にはメディア向け内覧会が開催され、店舗コンセプトの発表やTシャツカスタマイズの体験ツアーが行われた。





今回のイベントを主催するのは、アパレルブランド「United Athle（ユナイテッドアスレ）」の企画・生産管理などを手がけるBtoB企業、キャブである。





90年以上の歴史を持つ同社で広報を担当する谷田菜那氏によると、現在日本では1日あたり平均で大型トラック約130台分もの衣類が焼却・埋め立て処分されているという。また、1年間で1回も着られていない服は1人あたり約24着にものぼるといわれている。





キャブではこれまでに、国内に製品を在庫し1枚から即日出荷できる体制を整えることで、企業側の余剰生産や在庫リスクを減らすアプローチを行ってきた。しかし、大量生産・大量廃棄の根本的な解決には、実際に服を着る生活者自身の向き合い方を考えるきっかけが必要だと考え、今回のイベントの開催に至ったという。「今ある服をもう1年長く着用するだけで、日本全体で約5万トンの廃棄削減につながるとされている。このお店を通じて、服を長く大切に使い続けるという意識へとシフトするきっかけを作りたい」と谷田氏は語った。

同店のコンセプトは「服との新しい関係性が始まるお店」である。来場者は「選ぶ」「作る」「約束する」という3つのステップを通じて、自らの手でオリジナルTシャツを完成させ、服への愛着を育む体験ができる。





協賛企業として参加したタートルエコーズで代表取締役を務める山田孝之氏は、「普段は音楽アーティストの物販となるグッズ制作でアパレルなどの大量生産を担い、エコとは遠い立場にあるが、この企画ではプリントやデザインを楽しむ体験を最大限に引き出せるよう、大好きなチームと共にサポートした」とコメント。その言葉通り、会場の空間づくりや体験の提供には、同企画に共感した協賛企業やクリエイターが協力している。





まず、今回のために制作したイラストを展示する額装など、什器の制作を担当したのは、長野県諏訪市で建築建材のリサイクルショップを営むReBuilding Center JAPAN。同社の東野華南子氏は、「誰かが大事に取っておいてくれたからこそレスキューできた古材を使っている。今回作ったTシャツも、また誰かに着てほしいと思ってもらえるような時間になれば」と思いを語った。





また、海洋プラスチックゴミや廃材を使った作品作りを行うPimlico Arts JAPANのさいとうとおる氏は、「リサイクル」をキーワードに「（United）Athleのビジュアルに合うかなと思った」というポップでカラフルな照明など会場の装飾物を提供、展示して空間を彩っている。





さらに、Tシャツにプリントする限定デザインは、5名の気鋭クリエイター（大原大次郎氏、RYU OKUBO／オオクボリュウ氏、にいみひろき氏、Hermippe／ヘルミッペ氏、青木謙吾氏）が「愛着を持って育てるTシャツ」をテーマに書き下ろした。

大原大次郎氏は、キービジュアルの文字を担当。「完成品というよりは、プラモデルのパーツのように、いろんな方の絵と合わせたときにどんな風になるのか想像しながら余白を残した」と解説。RYU OKUBO／オオクボリュウ氏は、「キャラクターが着ているTシャツが、長く着られて味が出ているテーマ」でイラストを制作した。

にいみひろき氏は、「ユナイテッドアスレの過去の広告物などの印刷物を再構築（コラージュ）してグラフィックに落とし込んだ」と語った。Hermippe／ヘルミッペ氏は、「スタンプラリーや御朱印帳のように、思い出を重ねて大事にしてもらうきっかけになれば」とデザインに込めた思いを明かした。青木謙吾氏は、「恐竜のパーツを組み合わせるデザイン。むちゃくちゃ悩んだり時間をかけて作ることが、大事にするということにつながる」とメッセージを送った。





後半のメディアツアーでは、実際にTシャツを制作する工程が公開された。店内は手前の「フリーゾーン（入場無料）」と奥の「プリント体験ゾーン（体験料500円）」に分かれている。





まず「選ぶ」工程では、20色のカラーと6サイズ（XS〜XXL）のTシャツの中から、自分好みの一着を選ぶ。長く愛用できるよう、首回りがヨレにくい縫製や毛羽立ちの少ない高品質な糸を使ったベースが用意されている。次に、クリエイターが作成した全32種類のデザインから最大3つ（3版）までを選び、11色のインクカラーを決める。









「作る」工程では、オーダーシートに記入後、PCシミュレーションで配置や完成イメージを確認する。その後、プリント体験ゾーンへと移動し、プロのサポートのもとで参加者自身の手でシルクスクリーンプリントを行う。自らインクを塗ってプリントすることで、より一層の愛着が湧く仕掛けだ。





「約束する」工程では、プリントが完成したら、世界に一つだけの証明として、1人1人異なるシリアルナンバーが入ったタグをTシャツの裾に取り付ける。最後に、「このTシャツを大切にします」と記された約束書に、シリアルナンバー、日付、自身の名前を署名して完了となる。この署名行為を通じて、内発的に服との関係性を見直すことが最大の狙いとなっている。





「選ぶ」「作る」工程で悩んだり、混雑具合で時間がかかったりする可能性はあるものの、事前に候補を絞ってスムーズに進めば、30〜60分程度で自分だけの一着が出来上がる。もし最初の「選ぶ」パートで迷ってしまったら、筆者としてはぜひヘビーウェイトのボディの、ジャストサイズよりも1〜2サイズ大きいものを手にとってほしい。透けにくく耐久性に優れ、シルエットを美しく見せてくれるお役立ちアイテムである（ヘビーウェイトTシャツのカラーは白・黒などベーシックなものに限られる）。





当たり前のように消費されるTシャツに、自らの手で手間をかけ、「約束」を交わすことで特別な価値を持たせる。この機会に、自分だけの愛着ある「長く着る」一着を育てに原宿へ足を運んでみてはいかがだろうか。





［イベント開催概要］

名称：「約束で買えるTシャツ店」present by United Athle

期間：2026年5月28日（木）〜31日（日）

場所：GoOn TOKYO（東京都渋谷区神宮前6−33−14 神宮ハイツ1F）

URL：https://share.google/Yl09yRbkw1HmmsRiB

アクセス：JR山手線 原宿駅 徒歩6分、東京メトロ千代田線 表参道駅 徒歩12分、JR山手線 渋谷駅 徒歩12分、東京メトロ副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩1分





United Athle「約束で買えるTシャツ店」公式サイト＝https://united-athle.jp/event/yakusoku-tshirt/