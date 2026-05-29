『ポケモン』メタモン登場で船内は大パニック！ たくさん変身の第139話あらすじ＆場面カット解禁
テレビアニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）の6月5日放送の第139話あらすじ＆場面カットが公開された。
【画像】ホラーすぎる（笑）いろんなポケモンに変身したメタモン 公開された場面カット
第139話「ないしょのメタモン狂詩曲（ラプソディ）」は、きのみを漁る腹ペコのラウドボーンとルガルガン。その前に現れたのは、キャップ…ではなく、キャップに「へんしん」したメタモン！！
無邪気なメタモンは、飛行船のポケモンたちとすぐに意気投合するが…。次々と色んなものに「へんしん」していくメタモンに、船内は大大大パニック！？
新章『ワンダーボヤージュ』は、やりたいことを見失っていたリコたちが自分の進むべき道を再発見する姿や、ライジングボルテッカーズの次なる旅立ちを描く物語。
■第139話あらすじ
きのみを漁る腹ペコのラウドボーンとルガルガン。その前に現れたのは、キャップ…ではなく、キャップに「へんしん」したメタモン！！無邪気なメタモンは、飛行船のポケモンたちとすぐに意気投合するが…。次々と色んなものに「へんしん」していくメタモンに、船内は大大大パニック！？
【画像】ホラーすぎる（笑）いろんなポケモンに変身したメタモン 公開された場面カット
第139話「ないしょのメタモン狂詩曲（ラプソディ）」は、きのみを漁る腹ペコのラウドボーンとルガルガン。その前に現れたのは、キャップ…ではなく、キャップに「へんしん」したメタモン！！
無邪気なメタモンは、飛行船のポケモンたちとすぐに意気投合するが…。次々と色んなものに「へんしん」していくメタモンに、船内は大大大パニック！？
■第139話あらすじ
きのみを漁る腹ペコのラウドボーンとルガルガン。その前に現れたのは、キャップ…ではなく、キャップに「へんしん」したメタモン！！無邪気なメタモンは、飛行船のポケモンたちとすぐに意気投合するが…。次々と色んなものに「へんしん」していくメタモンに、船内は大大大パニック！？
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