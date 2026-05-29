日本代表ＭＦ久保建英（２４＝レアル・ソシエダード）が直前の負傷もポジティブに捉えた。

北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は２９日、千葉市内で練習を行った。久保はこの日から合流し、国際親善試合アイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）の出場メンバーが全員そろった。

スペイン１部リーグでプレーする久保は、今年１月１８日のバルセロナ戦で左太もも裏を負傷し、約３か月間戦線から離脱。３月の英国遠征も不在だったが、２度目のＷ杯出場をつかみとった。

この日の練習後には自身の負傷を「ケガをした時点で、全治は（Ｗ杯に）間に合うと聞いていた。もったいないとは思っていたが、最悪な状況ではないのかなとポジティブに捉えることができた。結果こうやって呼ばれているので、それは最悪ではなかったなと思う」と振り返った。

さらにケガの部位についても「足が速くなってくると、もものケガも多くなってくる。今回は単なる疲労だが、スプリンターがよくやるケガなので、そういう意味では悪いことばかりではないのかなと思う」とプラスに受け止めた。

前回のカタール大会では決勝トーナメント１回戦クロアチア戦を体調不良で欠場しており、不完全燃焼で終わった。今大会は「頑張って良い大会にしたい」とリベンジを誓う久保は、本番でどんな活躍を見せるのか。