仕事のデキる人はどこが違うのか。経営アドバイザーの萩原雅裕さんは「タスクを『誰が見ても何をすべきかがわかる』レベルまで具体化している。あいまいな表現は時間ロスを生むので避けたほうがいい」という――。

※本稿は、萩原雅裕『たたき台の教科書』（東洋経済新報社）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／lielos ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／lielos

■タスクを名詞で書いてはいけない

あなたが急に体調を崩して休むことになったとき、同僚にたたき台作りを引き継がなければならない状況を想像してみてください。「資料作成」というタスクしか残っていなければ、引き継ぎを受けた同僚は「どんな資料を作ればいいの？」「どこまで詳しく？」「どんな形式で？」と、多くの質問をしなければなりません。

しかし、「売上データをエクセルで整理し、前年同期比較表を作成する」というアクション動詞のタスクであれば、引き継ぎを受けた同僚もすぐに作業に取り掛かることができます。質問や確認のための時間が不要になり、作業効率が大幅に向上します。

これは自分自身の作業においても同様です。アクション動詞で書かれたタスクは、まさに「見た瞬間に実行できる指示書」のような役割を果たします。この明確さこそが、たたき台作りのスピードアップを実現する重要な技術なのです。

アクション動詞でタスクを具体化していくと、当初想定していたよりもタスクの数が増えることがよくあります。やることが増えた気がしてウンザリしたり、「ここまでできるだろうか」と不安になったりするかもしれません。

ですが、冷静に考えてみると、「たたき台を作る」という仕事を分解しただけですから、これらのタスクはもともと「やる必要があった作業」なのです。一見すると、やることが増えたように感じたとしても、実際には「増えた」わけではなく、「見える化」されただけです。

■NGワード「検討する」を具体化する

タスクを分解する際には避けるべき言葉があります。これらは一見すると動詞のようですが、実際には具体的な行動を表していないため、アクション動詞としては不適切です。代表的なNGワードとして「検討」「調査」「調整」を詳しく見てみましょう。

萩原雅裕『たたき台の教科書』（東洋経済新報社）

「検討する」は、仕事の現場で最もよく使われるあいまいな表現の1つです。広辞苑によれば、検討とは「調べたずねること」となっています。実際のビジネスシーンではどのような行動を指しているのでしょうか？

「○○について検討しておいて」と言われて、本当に「調べて考える」だけで終わりでしょうか？ もちろん、そんなことはありませんよね。後日「あれ、どうなった？」と聞かれて、「調べて考えました！」と答えたら、明らかに期待とのズレが生じるでしょう。

検討の結果として、何らかのアウトプットが期待されているはずです。

・案を3つ作成し、それぞれの比較表を作る

・メリット・デメリットを整理し、推奨案を1つ選ぶ

・関係者の意見を聞き、合意形成のための資料を準備する

・実施可能性を調査し、スケジュール案を作成する

つまり、「検討する」という言葉の裏には、具体的な作業が隠れているのです。それを最初から明確にしておけば、途中で立ち止まることなく、一直線にゴールに向かうことができます。

■時間ロスを生む「調査する」の罠

「調査する」も同様に時間ロスを生む表現です。「○○について調べる」というタスクは、アクション動詞で書かれているように見えますが、実際にはまだ不十分です。調査を実行しようとすると、次々と疑問が生まれます。

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・どのような方法で調査するのか（Web検索、文献調査、インタビュー等）

・どの程度の深さまで調査するのか

・どのような観点から調査するのか

・調査結果をどのような形でまとめるのか

これらが明確になっていない限り、効率的な調査はできません。

さらに問題なのは、「調査」というあいまいなタスクだと、必要以上に深く調べてしまうリスクがあることです。たたき台の段階では詳細な調査は不要なのに、「調査」という言葉につられて完璧な調査をしようとしてしまい、膨大な時間を浪費することになります。

「市場調査する」を「業界団体のウェブサイトから最新の市場規模データを収集し、過去3年の推移表を作成する」、「競合調査する」を「主要競合3社の製品ページを確認し、価格・機能比較表をエクセルで作成する」と具体化すれば、どこまで調べればいいかが明確になり、効率的に作業を進めることができます。

■「調整する」の具体的なゴールとは

「調整する」という表現も、時間ロスを生む典型例です。新明解国語辞典によれば、「調整」とは「不都合のない状態へ持っていくこと」となっています。

しかし、「不都合のない状態」とは具体的にどのような状態なのでしょうか？

・関係者が内容を知っていればいいのか

・全員の合意が必要なのか

・一部が反対しても進めていいのか

・変更や交渉の余地があるのか

これらが明確でなければ、どこまで作業を進めればいいかがわからず、結果的に「やりすぎ」や「やり足りなさ」が発生して手戻りにつながります。

改善例：調整タスクを具体化する

・「スケジュール調整する」→「参加予定者5名の空き時間を確認し、全員が参加可能な2時間の会議枠を3つ提案する」

・「予算調整する」→「各部署の予算要求額を集計し、全体予算内に収まるよう優先順位付けした削減案を作成する」

このように具体化すれば、何をもって「完了」とするかが明確になり、ムダな作業や手戻りを防ぐことができます。

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萩原 雅裕（はぎわら・まさひろ）

経営アドバイザー、Prodotto代表

1974年群馬県生まれ。慶應義塾大学卒業。米ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院（MBA）修了。NTTデータ、ベイン・アンド・カンパニー、日本マイクロソフトを経て、LINE WORKS（旧ワークスモバイル）の立ち上げに参画。2021年にProdottoを設立し、現在はベンチャー・中小企業の事業成長支援に携わる。著書に『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？』（ダイヤモンド社）、『たたき台の教科書』（東洋経済新報社）がある。

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（経営アドバイザー、Prodotto代表 萩原 雅裕）