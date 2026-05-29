あの＆鈴木紗理奈「それスノ」で共演 “嫌いな芸能人”実名告白騒動が話題
【モデルプレス＝2026/05/29】アーティストのあの、タレントの鈴木紗理奈が、29日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さいSP★ユニクロとコラボ！初夏の親子コーデ対決」に出演した。
【写真】紅白出演美女「芸術作品みたい」と話題の美脚ショット
番組では“初夏の親子お出かけコーデ”でSnow Manが対決。あのと鈴木は辛口女性審査員として登場した。
同番組では、18日の放送で、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を口に。鈴木はInstagramストーリーズにて「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん」「普通にいじめやん」などとつづっていた。
テレビ朝日は23日、番組公式サイトにて一連の騒動を謝罪。鈴木は番組放送後の投稿について「特定の個人を非難することではなく、本人が不在のまま話題として扱われる演出や、その内容がそのまま放送されることに対する率直な思いでございます」とし、テレビ朝日から説明があったことを明かした。また、あのは番組の演出に対し、改善求めていたことを告白するとともに「でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と番組降板を表明していた。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆あの＆鈴木紗理奈「それスノ」で共演
番組では“初夏の親子お出かけコーデ”でSnow Manが対決。あのと鈴木は辛口女性審査員として登場した。
◆「あのちゃんねる」“嫌いな芸能人”実名告白が物議
同番組では、18日の放送で、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を口に。鈴木はInstagramストーリーズにて「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん」「普通にいじめやん」などとつづっていた。
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