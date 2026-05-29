【大阪地検・元検事正の性暴力事件】PTSDは「死ぬような恐怖を体験したことによって起こる脳機能の異常」

検察の現場で起きた性被害を告発した検事のひかりさん（仮名）が、4月30日に辞職を余儀なくされた。いったいなぜこのようなことになっているのか。そして問題点はなにか。多くの性暴力の裁判を傍聴し、今回の事件も取材を続けてきたライターの小川たまかさんが詳しく伝える前編では、誤解も多々ある事件を振り返った。ひかりさんがPTSD（心的外傷後ストレス障害）を発症していることから、ひかりさんと弁護士は準強制性交致傷罪に訴因変更するよう伝えているが、検察側からは納得できる説明がないまま避けられているという。

中編では、今回の事件においては被告人が守ろうとしているもの認め検察のメンツ」である、というねじれがある中、PTSDと性暴力裁判との関係性を伝える。

※記事内に、性犯罪事件の被害内容を記載しています。

難しいケースでもPTSDによる「致傷罪」はある

本件が準強制性交等致傷罪への訴因変更が行われないのはなぜか。

田中弁護士は3月の会見で、PTSDを「致傷」として認めた裁判例を10ケース紹介した。

この中には、「被害から6年後の正式診断でPTSDを致傷と認めた裁判例（神戸地裁・平成22年9月30日）」「被害者と加害者が知人関係の事件で、PTSDを致傷として認めた裁判例（富山地裁・令和5年12月13日）」など、ひかりさんのケースと似た部分がある裁判例も含まれている。

PTSDを「致傷」とする裁判は珍しいわけではなく、実際にこれまでも様々なケースで認められてきたことがわかる。

10ケースのうちの1つに、「PTSD発症を争われたが、15年後に診断されたPTSDに因果関係を認めたもの」（横浜地裁小田原支部・令和3年7月16日）があった。私はこの裁判の傍聴をしている。これが記憶に残っているのは、致傷がついたことにより時効が伸び、犯人が逮捕された事件だったからだ。

事件が起こったのは2005年で、被害者の高校生は路上で見知らぬ男から脅迫され廃屋に連れ込まれて被害に遭った。その日のうちに警察に届け出てDNA型が採取されたが、強姦罪の時効である10年（当時）が過ぎても犯人が見つからなかった。

※2017年・2023年の刑法改正前なので、不同意性交等罪ではなく強姦罪。時効については2023年の改正で延長されている。

事件発生から13年後の2018年に事態は動く。別事件の関係者として浮上したある男のDNA型を採取したところ、当時採取していた型と一致したのだ。

強姦罪の時効成立後でありながら逮捕・起訴できた理由は、被害者の負ったPTSDを「傷害」であるとし、強姦致傷罪が成立すると判断されたからだ。強姦致傷罪の時効は当時15年だった。

この事件でPTSDの診断が取られたのは、DNA型の一致がわかってからだ。時効を成立させないためにPTSDで致傷罪をつけた、という印象を持った。明確な証拠がありながらこんな事件が時効というのはいたたまれない。PTSDの診断を得て致傷罪とすることは、一般市民の感覚にも沿っていたと感じる。

裁判で男の弁護人は、被害者が事件以降も通学し通常の日常生活を送れていたこと、通院していなかったことなどを指摘してPTSDの発症を否定しようとした。鑑定した精神科医が「被害者心理の第一人者」として知られるため、中立性に欠けるとも主張した。

精神科医は、被害者が通常通り過ごそうと努める「回避」の心理状態であったと説明し、判決はこれを支持した。

さらに弁護人は控訴審では、PTSD診断の標準であるCAPS-5を精神科医が使わなかったことを指摘。別の精神科医を証人にして「15年以上もPTSDが継続しているのは誤診」と主張した。致傷罪が成立しなければ免訴（裁判打ち切り）にできるため、この部分の反論に弁護人も必死だったのだろう。

結果的には控訴審でも検察側の主張が認められた。

このケースでは、被害から時間が経ってからの診断も裁判で有効であることがわかる。また、PTSD発症の鑑定が出ると弁護側はその鑑定の信頼性に揺さぶりをかけることもわかる。

「因果関係の立証に難」があっても説明するべき

今回の事件に限らず、性犯罪によるPTSDを「致傷」とするかどうか、検察はどう判断しているのか。性暴力の被害者支援に詳しい弁護士など、複数の法曹関係者に聞いたところ、次のような意見が寄せられた。

（1）PTSDか否かに関わらず、傷害があったとしても、裁判員裁判を避けるために「致傷」をつけないことがある。一般人が裁判員となる裁判員裁判が、被害者にとって負担となる場合があるため。

（2）PTSDで致傷罪をつけると被告人側が間違いなくそこを争うため、立証のハードルが上がることや被害者の負担を恐れて検察が渋ることが多い。因果関係の立証が難しいと捉えられがち。

（3）診断してくれる医師が限られる。法廷で証言に立つ負担があり、引き受けてくれる医師が少ないことが一番の障壁。刑事裁判で求められる診断基準を適切に行うことができる医師も多くはない。

（4）検察官のPTSDに関する知識にバラつきがある。

今回の事件に関わらず、致傷罪は立証ハードルの高さから避けられがちであることがわかる。PTSDの発症や、その因果関係について弁護側が争うことが多いのも事実である。ただし、前述の横浜地裁小田原支部判決のように、事件からかなり時間が経った後の診断など、難しいケースでも致傷が認められていることも事実である。

ひかりさんのケースの場合、本人がこれを望んでいるため（1）は当たらない。（3）については、PTSDの専門家から事件でPTSDを発症し重症であるという意見書を取り、検察も「他の事情は発症原因ではない」とする医師の供述調書を取っているという。

訴因変更を求めるひかりさん側に対し、検察は「因果関係の立証に難がある」から訴因変更しない方針だという。田中弁護士は、検察は「他の事情は発症原因ではない」という医師の供述を立証予定であるのに、「因果関係の立証に難がある」とする姿勢には矛盾があると指摘する。

話を聞いた法曹関係者から異口同音に漏れたのは「結局、検察のやる気次第」という言葉である。この件に限らず、警察や検察の捜査は、一般市民が想像するよりも属人的であると感じることが多い。そして属人的であることよりも問題なのは、そのバラつきや判断基準が、外側からはほとんどわからないことだ。

被害者参加制度では、被害者本人が検察官の立証活動に意見を言うことができ、意見に沿わない場合はその理由の説明を受ける権利がある。

ひかりさんのケースよりも立証ハードルが高いと思われる裁判でも致傷罪は認められている。検事の経験があるひかりさんや田中弁護士が納得いく説明を検察側は行うべきだろう。

PTSDの証明が、今後の性犯罪裁判を変えるかもしれない

ひかりさん側が求める訴因変更がなぜ行われないのか、納得いく説明が行われないのはなぜなのかを疑問に感じていたが、取材する中でひかりさん側がなぜPTSDを論点とするのか、その大きな理由がわかった。

田中弁護士は、「PTSDの証明は、単に被害者の傷つきの深さを示すだけではなく、被害者供述の信用性を支える重要な間接事実になる」と話す。

PTSDに関する誤解はいまだ多いが、単に「嫌な思いをした」ことにより日常生活が困難になることがPTSDではない。死ぬような恐怖を体験したことによって起こる脳機能の異常がPTSDである。PTSDを発症している事実は「死ぬほどの恐怖を体験した」しなければ発症し得ないので、PTSDを発症していること自体が「被害に遭ったこと」を裏付ける強い事情となり得る、というのが田中弁護士の主張だ。

つまり、同意の上で性行為をして後からの事情で被害申告に至ったならば、被害者は「死ぬほどの恐怖を伴う心的外傷体験」は受けていないので、PTSDは発症し得ないからだ。

「性被害後のPTSD発症率は女性の場合約50％で、男性だとさらに高い。しかし性犯罪事件でPTSDを『致傷』として起訴しているのは全体の数％程度です。これは検察の“サボり”ではないか。

もちろん裁判員裁判になることを嫌がる被害者もいる。けれど被害者が希望し、国際的診断に基づく医師の診断書があるなら、原則としてPTSDを致傷として起訴すべきではないでしょうか。そのためにも検察は精神科医や心理職と、もっと連携しておく必要がある」（田中弁護士）

性犯罪は、加害者が同意を主張したり、被害者証言が疑われたりすることが少なくない。その時点では同意していたのに、後から気持ちを変えたのではないかと被害者が責められることがある。

しかしPTSDの診断があれば、少なくとも被害者に同意する意思がなかったことの間接証拠になり得る可能性がある。証拠が残ることが少ない性犯罪において、PTSDの証明は被害者側の有力な証拠の一つになり得るかもしれない。田中弁護士は、性犯罪とPTSDの関係についての理解と、発想の転換を検察に求めていると感じた。

もちろん、PTSDの証明が被害者供述の信用性を支えるという論理は、裏を返せば「PTSDを発症していないから被害に遭っていない」という逆側の主張を許してしまうことになりかねない危険性も孕む。

ただ問題の根底にあるのは、指摘されているように「検察官のPTSDに関する知識にバラつきがある」点だろう。検察が扱う事件は性犯罪だけではないのだから、特定の知識を求めるのは行き過ぎという意見もあるだろうが、底上げは必要だと感じる。

PTSD発症で致傷罪をつける裁判例が増えれば、性暴力が人の心身にどのような影響をもたらすかの一般の理解が今よりも深まるだろう。そしてそれは結果的に、起訴率が他の犯罪と比較して低い傾向がある性犯罪の証明について、検察が前向きになることにつながらないだろうか。

◇後編「検察内の不祥事に、検察はコメントせず。大阪地検・元検事正の性暴力裁判に見る「司法の閉鎖性」」では、ひかりさんの事件を中心に、性暴力裁判での司法の閉鎖性の現実と、その問題点を具体的にお伝えする。

【後編】検察内の不祥事に、検察はコメントせず。大阪地検・元検事正の性暴力裁判に見る「司法の閉鎖性」