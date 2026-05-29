お笑いコンビ「スリムクラブ」真栄田賢（50）が29日放送のTOKYO MX「5時に夢中!」（月〜金曜後5・00）に生出演し、有名実業家との“ごちそうさま論争”を振り返る場面があった。

実業家・河原由次氏が3月に自身のX（旧ツイッター）を更新し、飲食店で「いただきますと言うべき?」問題で私見を展開。「普通に考えたら 俺たちお店にご馳走してもらったわけじゃない。普通にお金払ってる」とし「むしろお店側からしたら『食べに来てくれてありがとうございます』やろ。この感覚、俺がおかしいのか？」と投げかけていた。

そこで真栄田がXの収益狙いであると指摘すると、河原氏は「1円も貰ってない。あんた芸人やろ。Xで語ってバズらせる前に人笑わせろ」と反論。

真栄田は「やっぱりこの方、怒っちゃいました。この方の理屈だと、自分に意見したのが、お医者さんなら、『あんた医者だろ、語る前に手術しろ』ラーメン屋さんなら、『あんたラーメン屋さんだろ、語る前にラーメン作れ』高橋名人なら、『あんた高橋名人だろ、語る前に16連射しろ』そしてそもそも、ご本人が経営者だから、『ご馳走様言う言わないの前に、経営しとけ』です。どんな職業だろうと関係なく、語るだろ笑」と、やり返していた。

番組でこのやり取りが紹介されると、真栄田は「完ぺき!我ながら素晴らしい!」と自画自賛。すると、歌手・中尾ミエが「こんなことやる暇があるの?どうでもいい」と強烈な一言を放ち、スタジオを沸かせていた。