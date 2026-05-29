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29日（金）は太平洋側を中心に晴れて、東京都心でも30℃を超えて真夏日になりました。土日はほぼ全国的に晴れて、気温がグングン上がりそうです。

【台風6号の進路は？】発達しながら北上…6月1日〜2日にかけ沖縄・奄美に接近

30日（土）は各地で晴天　日傘や帽子が活躍しそう

移動性の高気圧に覆われて、ほぼ全国的に晴れるでしょう。

上空に寒気が流れ込む北海道や東北北部は、大気の状態が不安定となり、あちらこちらで雨や雷雨となりそうです。そのほかは天気の崩れはなく、昼間は日差しがたっぷり降り注ぐでしょう。

屋外では、日傘や帽子が活躍しそうです。

30℃以上の真夏日続出　猛暑日に迫る所も

群馬県前橋と福岡県久留米、大分県日田では33℃の予想で、猛暑日に迫るような暑さとなりそうです。

湿度が低く、カラッとした暑さではありますが、こまめに水分や休憩をとるようにしてください。

あすの各地の予想最高気温

札幌　：20℃　釧路：17℃
青森　：23℃　盛岡：23℃
仙台　：31℃　新潟：27℃
長野　：29℃　金沢：28℃
名古屋：32℃　東京：30℃
大阪　：30℃　岡山：31℃
広島　：30℃　松江：29℃
高知　：31℃　福岡：29℃
鹿児島：30℃　那覇：29℃

台風6号が北上中　沖縄・奄美に直撃ののち、本州に接近も

土日は暑さに注意が必要ですが、来週は台風6号の動きにご注意ください。台風6号は発達しながら北上し、6月1日（月）から2日（火）にかけて、沖縄・奄美に接近するでしょう。沖縄・奄美は大荒れの天気となり、海は大しけとなる見込みです。

その後、台風は九州や四国の南海上を進み、本州にも接近する可能性があります。台風が予報円通りに進んだ場合、2日（火）は西日本で、3日（水）は東日本でも、雨や風が強まるでしょう。早めの備えをするようにしてください。