29日（金）は太平洋側を中心に晴れて、東京都心でも30℃を超えて真夏日になりました。土日はほぼ全国的に晴れて、気温がグングン上がりそうです。

【台風6号の進路は？】発達しながら北上…6月1日〜2日にかけ沖縄・奄美に接近

30日（土）は各地で晴天 日傘や帽子が活躍しそう

移動性の高気圧に覆われて、ほぼ全国的に晴れるでしょう。



上空に寒気が流れ込む北海道や東北北部は、大気の状態が不安定となり、あちらこちらで雨や雷雨となりそうです。そのほかは天気の崩れはなく、昼間は日差しがたっぷり降り注ぐでしょう。





30℃以上の真夏日続出 猛暑日に迫る所も

屋外では、日傘や帽子が活躍しそうです。

群馬県前橋と福岡県久留米、大分県日田では33℃の予想で、猛暑日に迫るような暑さとなりそうです。



湿度が低く、カラッとした暑さではありますが、こまめに水分や休憩をとるようにしてください。

あすの各地の予想最高気温

札幌 ：20℃ 釧路：17℃

青森 ：23℃ 盛岡：23℃

仙台 ：31℃ 新潟：27℃

長野 ：29℃ 金沢：28℃

名古屋：32℃ 東京：30℃

大阪 ：30℃ 岡山：31℃

広島 ：30℃ 松江：29℃

高知 ：31℃ 福岡：29℃

鹿児島：30℃ 那覇：29℃

台風6号が北上中 沖縄・奄美に直撃ののち、本州に接近も

土日は暑さに注意が必要ですが、来週は台風6号の動きにご注意ください。台風6号は発達しながら北上し、6月1日（月）から2日（火）にかけて、沖縄・奄美に接近するでしょう。沖縄・奄美は大荒れの天気となり、海は大しけとなる見込みです。



その後、台風は九州や四国の南海上を進み、本州にも接近する可能性があります。台風が予報円通りに進んだ場合、2日（火）は西日本で、3日（水）は東日本でも、雨や風が強まるでしょう。早めの備えをするようにしてください。