人気コスプレーヤーの真中つぐが29日までに、自身のインスタグラムを更新。ハイレグランジェリー姿を投稿した。

「Instagramのフォロワーさん4万人になった」と報告。白いレース素材の衝撃的なハイレグレオタード風ランジェリー姿で畳の上に座って片膝を立てたショットをアップし、「うれしい〜もっともっと更新するぞ」と心境をつづった。

また別の投稿では茶色いハイレグワンピース水着姿を公開。「6／13(土)DMMオンラインイベントあります 遠方の方やリアルイベントに来れない方にもサインします」と伝えた。

ファンやフォロワーからも「ハイレグの女神」「最強ボディ」「骨盤が凄すぎる」「大感謝のNICEショット」「キワドイ」「ギリギリ」などのコメントが寄せられている。

真中は神奈川県出身。14年からコスプレーヤーの活動を開始。「日本一競泳水着が似合うコスプレーヤー」と称されることもある。24年までは一般企業に勤務し広報なども務めた異例の経歴。6月には1st写真集「ハイレグ天国」の発売も決定。身長169センチ。血液型A。