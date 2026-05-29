ゴルフ好きスタイリストが全試着！ 肌触りも動きやすさも「NOストレス」なポロシャツ&パンツがほしかった
四六時中ゴルフのことばかり考えている人に向けて、ゴルフライフをより楽しく、より豊かにしてくれる「あったらいいな」を大調査。“ゴルフのいいモノ”をテーマに、これからの季節にぴったりな厳選したウェアを紹介する。ゴルフ好きのスタイリスト・栃木雅広が実際に着用しているので、ウェア選びの参考にしてほしい。
【写真】これイイじゃん！ 肌触りサラサラのツートンカラーポロシャツ
40℃超の「酷暑日」が全国で予想されている今夏。機能的なウェアなくして良いパフォーマンスは発揮できない。「降り注ぐ太陽、芝からの照り返し、夏のコースは逃げ場がありません。ただ、ウェアもひと昔前に比べると劇的に進化していて、どのメーカーも独自の配合で開発した高機能素材に力を入れています。通気性や肌触りも抜群。夏用にウェアを新調する際は、しっかりチェックを。もちろんストレッチ性の高い素材も採用されているので、スムーズにスイングできるものばかりです」（栃木）
【ポロシャツ&パンツ】キャロウェイ2023年に発売されて以来、毎シーズン大ヒットのポロシャツ。「生地に開いた極小の穴が風を通し、体を抜けていくので涼しい」。11,990円／キャロウェイゴルフ お客様ダイヤルテーラーメイド アパレル繊維に含まれるセラミック系のポリマーが太陽光に含まれる赤外線を効率的に遮蔽。「色の濃いパンツでも遮熱効果を実感」。14,850円／テーラーメイド ゴルフ カスタマーサービスコール
【ポロシャツ】アドミラル ゴルフ吸汗速乾性に接触冷感機能をプラスした進化素材。「肌離れがよく、ベタつきも気にならない。汗冷えを抑制してくれる効果もうれしい」。13,200円／ヤマニ ゴルフ事業部
ラコステツルンとした表面感が見た目にもクール。ウルトラドライ機能あり。「タックインしてもアウトしても決まるので、デイリーユースも◎」。17,600円／ラコステお客様センター
アンパスィマルチストレッチに加え、紫外線カット率90％以上のUVガード機能も搭載。「防菌防臭加工もされていて安心。1枚で絵になるデザイン性も◎」。11,000円／アンパスィ
【パンツ】マンシングウェア適度なハリ感が品よく見せてくれるテーパードパンツ。「ワンタック仕様で、ウエスト周りに適度なゆとりも。すっきりとした9分丈なのも夏らしい」。24,200円／デサントジャパン お客様相談室
ピン アパレルコットンライクな風合いと肌触りを保ちながら、全方向ストレッチで動きやすさ抜群。「防風性、撥水性、透湿性、UVカット加工が生地に施されています」。12,100円／ TSI お客様相談室
ロサーセン肌との接点が少ないため、カラッとドライな感触が長時間続く。「ポリエステル100％でシワになりにくく、細ピッチのストライプが見た目にも涼感たっぷり」。17,600円／グリップインターナショナル
◇ ◇ ◇ウェアもシューズもキャディバッグも！→関連記事で【こだわってこだわって選び抜いた“ゴルフのいいモノ”100選】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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【ポロシャツ&パンツ】キャロウェイ2023年に発売されて以来、毎シーズン大ヒットのポロシャツ。「生地に開いた極小の穴が風を通し、体を抜けていくので涼しい」。11,990円／キャロウェイゴルフ お客様ダイヤルテーラーメイド アパレル繊維に含まれるセラミック系のポリマーが太陽光に含まれる赤外線を効率的に遮蔽。「色の濃いパンツでも遮熱効果を実感」。14,850円／テーラーメイド ゴルフ カスタマーサービスコール
【ポロシャツ】アドミラル ゴルフ吸汗速乾性に接触冷感機能をプラスした進化素材。「肌離れがよく、ベタつきも気にならない。汗冷えを抑制してくれる効果もうれしい」。13,200円／ヤマニ ゴルフ事業部
ラコステツルンとした表面感が見た目にもクール。ウルトラドライ機能あり。「タックインしてもアウトしても決まるので、デイリーユースも◎」。17,600円／ラコステお客様センター
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ピン アパレルコットンライクな風合いと肌触りを保ちながら、全方向ストレッチで動きやすさ抜群。「防風性、撥水性、透湿性、UVカット加工が生地に施されています」。12,100円／ TSI お客様相談室
ロサーセン肌との接点が少ないため、カラッとドライな感触が長時間続く。「ポリエステル100％でシワになりにくく、細ピッチのストライプが見た目にも涼感たっぷり」。17,600円／グリップインターナショナル
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