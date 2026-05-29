梅雨入りが近づく中、霧島市のホテルで利用客を楽しませているのは色とりどりの雨傘で彩られたアンブレラスカイです。その数、約1400本！圧巻の光景が広がり、フォトコンテストも行われています。



（勝又健誠アナウンサー）

「こちらがホテル京セラのアンブレラスカイです！」



霧島市のホテル京セラで4年前から毎年この時期に行われている「アンブレラスカイ」。8色の雨傘がホテルの本館ロビーを彩ります。雨傘の数は去年の約2.3倍の1400本で、従業員8人が5日間かけて設営しました。





今年は新たな取り組みとして、インスタグラムを活用したフォトコンテストが行われています。入賞者にはホテル宿泊券やお食事券などがプレゼントされます。（勝又健誠アナウンサー）「先程の1階ロビーから3階に上がってきました。3階では手が届きそうな距離で傘を感じることができます。そして奥をご覧ください。ガラスに反射してうつるカラフルな雨傘。とってもきれいですね」見る場所によって、様々な表情を見せる「アンブレラスカイ」。その違いを楽しみながら撮影するのもいいかもしれません。（ホテル京セラ宣伝企画部・徳田 可南子さん）「ご宿泊だけでなく、レストランのご利用や立ち寄り入浴、お写真だけでもお気軽にお立ち寄りいただけると嬉しい」アンブレラスカイとフォトコンテストは7月31日まで開催されています。