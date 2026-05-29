都玲華と佐久間朱莉が首位で週末へ 河本結ら1差3位
＜リゾートトラスト レディス 2日目◇29日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが終了した。初優勝を狙う22歳の都玲華、昨季の年間女王・佐久間朱莉がトータル5アンダー・首位タイで決勝に駒を進めた。
【写真】おさげがキュートですね
トータル4アンダー・3位タイに河本結、吉澤柚月、ウー・チャイェン（台湾）。トータル3アンダー・6位にはセキ・ユウティン（中国）が続いた。8番パー3でホールインワンを達成した阿部未悠はトータル2アンダー・7位タイ。2番でエースを決めた中村心はトータル3オーバー・49位タイで予選を通過した。昨年覇者の稲垣那奈子はトータル2オーバー・36位タイで決勝へ。2週連続優勝がかかっていた入谷響はトータル11オーバー・104位タイに沈み、2日間で姿を消した。今大会の賞金総額は1億4000万円。優勝者には2520万円が贈られる。【第2ラウンドの上位成績】1位：佐久間朱莉（-5）1位：都玲華（-5）3位：河本結（-4）3位：吉澤柚月（-4）3位：ウー・チャイェン（-4）6位：セキ・ユウティン（-3）7位：阿部未悠（-2）7位：肥後莉音（-2）7位：イ・イェウォン（-2）ほか5人
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