藤沢市役所前に設置された暑さ指数の表示板。「危険」を意味する３１が表示される場面も＝２９日

熱中症のリスクを示す「暑さ指数」を街頭で周知する取り組みが、藤沢、茅ケ崎、大和各市と開成町の神奈川県内４カ所で始まった。県環境科学センター（平塚市）が４市町と連携し、庁舎前などに表示板を設置。独自に算出した指数をリアルタイムで示し、熱中症の予防行動を促している。

暑さ指数は気温だけでなく、湿度や日差しなどを加味して算定され、環境省などが熱中症警戒アラートの発表指標として活用。県内では５カ所の地点（横浜市中区、三浦市、藤沢市、海老名市、小田原市）の予測値などが同省のサイトで公表されている。

同センターは２０２４年度から、これらの地点とは別の場所で算出した暑さ指数を周知しており、本年度は４市町と連携。１０月まで表示板を設置し、今月下旬から毎日午前７時〜午後７時にリアルタイムの指数を知らせている。

２９日は３０・８度まで上昇した横浜を含む県内全５地点で真夏日（最高気温３０度以上）を記録し、７月下旬〜８月上旬並みの暑さとなった。藤沢市役所前の表示板では、暑さ指数で「危険」を意味する３１が表示される場面もあった。

同センターは「暑さ指数が高い日は外での活動や運動を避けるなど予防行動を心がけてほしい」と呼びかけている。