【父の日感謝みくじ】 5月29日 予約販売開始 6月21日 発送予定 価格：4,980円 販売口数：555口限定（なくなり次第終了）

アップライジングは、ウイスキーくじ「父の日感謝みくじ」の販売を5月29日より開始した。価格は4,980円。

父の日に合わせて商品が発送される「父の日感謝みくじ」の販売が開始された。555口限定で販売される形で、超大吉の「山崎18年」や、「白州シングルモルト」、「山崎シングルモルト」といった商品が用意されている。届くまで何が当たるかわからない販売形式になる。

"父の日 感謝みくじ" ラインナップ：幻の「山崎18年」布陣

・［超大吉×1］山崎18年

・［大大吉×3］白州シングルモルト

・［大吉×3］山崎シングルモルト

・［中吉×4］響 JAPANESE HARMONY

・［喜吉×5］竹鶴 ピュアモルト 白ラベル

・［福吉×7］イチローズ モルト＆グレーン クラシカル エディション

・［緑吉×7］イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション

・［幸吉×25］ブレンデッドウイスキー矢部

・［宝吉×155］ブレンデッドウイスキー √（ルート）

・［栄×191］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり

・［吉×154］グレーンウイスキー 巳乃霞

※全555口限定

※なくなり次第終了