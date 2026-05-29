1等は山崎18年。ウイスキーくじ「父の日感謝みくじ」が本日5月29日販売開始
【父の日感謝みくじ】 5月29日 予約販売開始 6月21日 発送予定 価格：4,980円 販売口数：555口限定（なくなり次第終了）"父の日 感謝みくじ" ラインナップ：幻の「山崎18年」布陣
・［超大吉×1］山崎18年
・［栄×191］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり
※全555口限定
アップライジングは、ウイスキーくじ「父の日感謝みくじ」の販売を5月29日より開始した。価格は4,980円。
父の日に合わせて商品が発送される「父の日感謝みくじ」の販売が開始された。555口限定で販売される形で、超大吉の「山崎18年」や、「白州シングルモルト」、「山崎シングルモルト」といった商品が用意されている。届くまで何が当たるかわからない販売形式になる。
・［超大吉×1］山崎18年
・［大大吉×3］白州シングルモルト
・［大吉×3］山崎シングルモルト
・［中吉×4］響 JAPANESE HARMONY
・［喜吉×5］竹鶴 ピュアモルト 白ラベル
・［福吉×7］イチローズ モルト＆グレーン クラシカル エディション
・［緑吉×7］イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション
・［幸吉×25］ブレンデッドウイスキー矢部
・［宝吉×155］ブレンデッドウイスキー √（ルート）
・［栄×191］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり
・［吉×154］グレーンウイスキー 巳乃霞
※全555口限定
※なくなり次第終了