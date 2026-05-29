琉球ゴールデンキングスは29日、桶谷大ヘッドコーチ(HC)が契約満了により同チームのHCを退任することを発表しました。

桶谷HCはbjリーグ時代の琉球で、4シーズンにわたってチームを指揮。優勝2回、準優勝1回と素晴らしい成績を収めました。その後、2021年から再び琉球のHCを務めると、指揮した5シーズンではいずれもファイナルに導き、優勝1回、準優勝4回、さらに天皇杯優勝、準優勝と数々の功績を残し、名将ぶりを発揮しました。

桶谷HCは、2026年2月にバスケットボール男子日本代表HCにも就任。ここまで琉球と日本代表の兼任で続けてきました。

桶谷HCは公式サイトでコメントも発表。琉球のファンへ感謝の気持ちとして「皆さま、いつもキングスへの多大なるご声援ありがとうございます。また今シーズンもファイナルまで一緒に戦ってくださり、ありがとうございました。そして5年間いつもキングスと共にいてくださり、ありがとうございました。先人たちが受け継いできたキングスカルチャーを少しでもよりよいものにしていきたいという一心で5年間邁進してきました。皆さまとファイナルや天皇杯の優勝を分かち合えたことも嬉しい記憶ですが、一緒にアリーナにいた時間、その瞬間瞬間が僕の宝物になるでしょう。最後になりますが、どんな時でもいつも味方でいてくれたことは絶対忘れません。感謝の意を込めて」と記しました。

また琉球は同日に、14シーズン所属したチームの顔、岸本隆一選手も契約満了で退団することを発表しています。