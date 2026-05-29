俳優の宮川一朗太（60）が26日放送のNHK・Eテレ「ハートネットTV」（後8・00）に出演し、がんを患った元妻を自宅で看取った経験について語った。

24歳だった1990年に同い年のフリーライターの女性と結婚。2人の娘をもうけたが、ケンカが絶えずに2005年に離婚。シングルファーザーとして娘たちを育て上げ、23年には初孫も誕生した。

娘たちと元妻との交流はその後も続いていた。しかし6年ほど前に前妻が乳がんであると知らされ、娘たちは母親を自宅に引き取って面倒を見ることを希望。がんが再発した元妻は骨にまで転移している状態で、娘たちは「このまま病院にいるのが本当に幸せなのか」と葛藤し「最期を一緒に過ごしたい」と願ったという。

当時、長女と宮川の実母と3人で暮らしており。「いやいやいや、それは無理無理無理って言いました」。しかし長女が「私が面倒を見るから」と懇願、娘たちと何度も話し合いをして23年3月に元妻を引き取ることに。その翌日、宮川と長女に見守られて息を引き取った。

共演の女優・池波志乃が「引き取った翌日に亡くなったんですか。何でしょうね…ホッとしちゃったんですかね」と言うと、宮川は「僕はそう思ってます」とうなずく。「彼女がずっと“病院は嫌だ”ってうわ言のように繰り返していて、その時見ていた景色って多分病院の天井だったんですよね。我が家に来て普通の木の天井なので多分それを見た時にどこか分からないにしても帰ってきたっていう気持ちだったんじゃないかなと思います」と元妻の思いを想像していた。