バレーボール男子日本代表の郄橋藍選手がポーランド・PlusLiga「BOGDANKA LUK Lublin」に加入したことが29日発表されました。

郄橋選手はイタリアで3シーズンを過ごし、2024年から兄の郄橋塁選手も所属するサントリーサンバーズ大阪でプレー。17日に行われたSVリーグチャンピオンシップでは同じく日本代表の西田有志選手率いる大阪ブルテオンと対戦するも敗れ準優勝に終わり、チームを去りました。

続く舞台はポーランドリーグ。郄橋選手は「もう一度新しい環境に身を置いて挑戦したいと考えるようになり、ポーランドでプレーすることを決断しました」と報告。挑戦は日本代表でオリンピック金メダル獲得の目標達成のためだといいます。

▽郄橋藍選手コメント全文

皆さん、いつも温かい応援をありがとうございます。このたび、新シーズンよりポーランドリーグの「BOGDANKA LUK Lublin」に移籍することを決断しました。SVリーグ・サントリーサンバーズ大阪でプレーする中で、本当に多くの学びと経験を得ることができました。満員の会場でたくさんの応援をいただき、改めてバレーボールの楽しさや魅力、日本バレーの熱気を感じる2シーズンでした。その中で、自分自身もっと成長していきたいという想いがより強くなり、もう一度新しい環境に身を置いて挑戦したいと考えるようになり、ポーランドでプレーすることを決断しました。

この挑戦を選んだ一番の理由は、日本代表としてオリンピックで金メダルを獲るという目標を達成するためです。新たな環境の中で、自分をさらに磨いていきたいと思っています。いつも支えてくださる皆さんへの感謝を忘れず、ポーランドでも自分らしく全力で挑戦していきます。これからも応援よろしくお願いします。