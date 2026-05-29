【横浜中華街】バラがもらえるなんてうれしい！5月30日・31日にお花を一輪プレゼント

横浜市の花「バラ」が市内各所で見頃を迎える時期にあわせたイベント「横浜ローズウィーク2026」が、2026年6月2日まで開催中です。

5月30日・31日には、横浜市観光協会が展開する「花の港」との連携企画として、切花の配布があります。

「トゥンクトゥンク」のフラワーバッグ付き

場所は、横浜中華街にある公園「山下町公園」です。各日17時から配布開始。なくなり次第終了となります。

「花の港」オリジナルデザインのフラワーバッグに一輪のお花を入れて渡してもらえます。フラワーバッグには、2027年国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」の公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」があしらわれています。

市内では、山下公園、港の見える丘公園、山手イタリア山庭園、アメリカ山公園、野毛山公園、こども植物園、横浜市役所などでバラが楽しめます。

5月最後の週末は、優雅にバラを楽しんではいかが。

※画像は横浜中華街の公式サイトより

＜参考＞

【横浜ローズウィーク】バラの切花配布 in 横浜中華街

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）