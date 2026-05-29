【横浜】元町ショッピングストリートで2日間限定のセールが開催。SNSフォローで乗車できる小さな遊園地も！

2026年5月30日と31日の2日間、馬車道、関内、山下公園通り、横浜中華街、元町・山手の横浜の臨海エリア一帯で「ハマフェスY167」が開催されます。

本イベントの一環として、元町エリアで「元町ハマフェスワンダーストリート」の開催が決まっています。

初夏の元町で特別なひと時を

舞台となるのは、元町ショッピングストリート。各参加店で、通常販売商品のプライスオフやハマフェス・スペシャルプライスでの販売などがあります。元町ならではの高品質なアイテムがお得にゲットできるスペシャルな機会です。

また、18歳未満の子供もしくは付き添いの保護者が対象の「ハマフェスパーク」も開催。

各日12時から17時までは元町プラザ前に「メリーゴーランド」、各日13時から17時までは元町3丁目に「カントリートレイン」が登場します。

いずれも、元町公式LINEのお友達追加かInstagramのフォローで乗車できます。

なお、天候不良または主催者都合で中止になる場合があります。

イベントの最新情報は、横浜元町ショッピングストリートの公式SNSでチェックしてみて。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）