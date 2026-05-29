2026年5月27日、俳優の仲里依紗が自身のYouTubeチャンネルを更新。香港を訪れる様子を公開した。

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まず香港に到着して朝食を済ませる。そして、ディズニーランドに向かうことに。仲はミッキーの帽子も用意しているようで、準備万端。今回は、ディズニーランドホテルの「キングダム・クラブ・スイート」に泊まるようだ。仲は「外観カッコよくない？」「嬉しい」「レトロで可愛い」と興奮した様子を見せた。

部屋は可愛らしい内装になっており、バルコニーからは香港の街並みと庭園が一望できる。そしてラウンジのレストランに向かい、ポップコーンを食べることに。仲は「バカうまい」「全部蜜がついてる」と絶賛し、息子であるトカゲくんと食事を済ませた。

次はホテル内のグッズ売り場に向かう。「具合が悪くなりそうなくらい可愛い」「大好きこういうの」と、被り物やTシャツなどを物色し、爆買いをする。そして、バルコニーから見えていた庭園に向かった。そこには巨大迷路があり、息子と挑戦することに。迷路にはQRコードを使った謎解きなども設置されており、協力しながらクリアをした。仲は庭園のクオリティに「映画みたい」と感動した様子を見せた。その後は夕食のビュッフェに行ったり、ミッキーとの交流をしたりと、ホテルを満喫したようだ。

今回の動画に視聴者からは「行ってみたい」「羨ましい」といった声が集まった。

（文＝向原康太）