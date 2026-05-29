Mrs. GREEN APPLE 映像作品『FJORD』『THE ORIGIN』のチェーン別オリジナル特典デザイン公開

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Mrs. GREEN APPLEが7月8日に同時リリースする映像作品『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』（以下、『FJORD』）と『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』（以下、『THE ORIGIN』）のチェーン別オリジナル特典デザインが公開された。

■購入特典にはクリアポーチ、エコバッグ、A4クリアファイルがラインナップ

今回公開されたのは、UNIVERSAL MUSIC STORE・Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE限定のタペストリーをはじめ、タワーレコードのクリアポーチ、HMVのエコバッグ、TSUTAYAのA4クリアファイル、AmazonのICカードステッカー、楽天ブックスのスマホショルダー、セブンネットショッピングのサコッシュ、そしてその他一般店共通特典のポストカードなど、全8種ずつ計16点におよぶ購入特典のデザイン。

各作品のキービジュアルやタイトルロゴをあしらった、多彩なラインナップとなっている。

ライブフィルム『FJORD』とドキュメンタリー映画『THE ORIGIN』は、2025年11月28日に同時公開され、2作品合計で総動員数85万人、累計興行収入20億円を突破した大ヒット作品。映像商品としては、それぞれの通常盤Blu-rayおよびDVD（2枚組）の他、初回限定盤として『MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” ＆“THE ORIGIN”』もリリースされる。その他、商品詳細はオフィシャルサイトで。

※メイン写真は『FJORD』のチェーン別特典

■リリース情報

2026.07.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” ＆ “THE ORIGIN”』

2026.07.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』

2026.07.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』

■関連リンク

『FJORD』『THE ORIGIN』特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/origin/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/