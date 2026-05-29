「阿久根市の魅力を広めたい」人気アイドルグループが力になります。阿久根市で新たなプロジェクトが始まり、「僕が見たかった青空」がプロデューサーに就任しました。



阿久根市の新しいプロジェクト「Akune Genki プロジェクト」のイベントに登場したのは、人気アイドルグループ「僕が見たかった青空」のリーダーで鹿児島県出身の塩釜菜那さんと、副リーダーの柳堀花怜さんです。2人は、「Akune Genki プロジェクト」のプロジェクトリーダーとプロデューサーに就任し、巨大な名刺を受け取りました。





就任後初の仕事は、特産品のリポートです。阿久根産の果物を使った新感覚のわたあめ「雲の果実」を食べた塩釜さんはー。（塩釜菜那さん）「わたあめの甘さだけでなく、果物のさっぱりした甘さも入っていてすごくおいしい）この日初めて阿久根市を訪れたという柳堀さんがリポートするのは生ウニです。（柳堀花怜さん）「おいしいです。コク・うまっ・とろって感じです」プロジェクトは、阿久根市でとれる豊富な食材と豊かな観光資源のPRを通して、若い世代や女性に選ばれるまちづくりを目指してはじまりました。（阿久根市 西平良将市長）「阿久根は、おいしいものがあるし、風光明媚な土地柄もある。それらを全国、そして全世界に発信していただいて阿久根の活性化につなげたい」（塩釜菜那さん）「地元である鹿児島、そして阿久根市をPRするというお仕事をいただけたことが光栄。これから阿久根市の魅力を私自身も知って、楽しみながらPRできたらいい」「Akune Genkiプロジェクト」は2人が出演するPR動画を作っていて、6月中に公開されるということです。