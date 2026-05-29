男子バレーの高橋藍（24）がポーランドリーグ、プラスリーガの「BOGDANKA LUK Lublin（ルブリン）」と契約し、新シーズンから同クラブでプレーすることが決まった。29日にマネジメント会社が発表した。

日本代表でも活躍する高橋は、これまでイタリア・セリエAやSVリーグのサントリーサンバーズ大阪など国内外でプレー。新天地のポーランドでさらなる成長を目指す。

以下は高橋のコメント。

「皆さん、いつも温かい応援をありがとうございます。このたび、新シーズンよりポーランドリーグの「BOGDANKA LUK Lublin」に移籍することを決断しました。SVリーグ・サントリーサンバーズ大阪でプレーする中で、本当に多くの学びと経験を得ることができました。満員の会場でたくさんの応援をいただき、改めてバレーボールの楽しさや魅力、日本バレーの熱気を感じる2シーズンでした。その中で、自分自身もっと成長していきたいという想いがより強くなり、もう一度新しい環境に身を置いて挑戦したいと考えるようになり、ポーランドでプレーすることを決断しました。この挑戦を選んだ一番の理由は、日本代表としてオリンピックで金メダルを獲るという目標を達成するためです。新たな環境の中で、自分をさらに磨いていきたいと思っています。いつも支えてくださる皆さんへの感謝を忘れず、ポーランドでも自分らしく全力で挑戦していきます。これからも応援よろしくお願いします」

▽高橋 藍（たかはし・らん） 2001 年9月2日生まれ、京都府出身。 兄の影響で小学2年生からバレーボールを始める。中学時代まではリベロとしてもプレーし、高校進学後にアウトサイドヒッターへ転向。東山ではエースとして活躍し、2019年には春高バレー優勝を果たした。2020年、日本代表に初選出。2021年の東京五輪では全試合スタメン出場を果たし、日本男子バレー29年ぶりとなるベスト8進出に貢献した。その後、イタリア・セリエAで3シーズンにわたりプレー。2023-24シーズンはヴェロ・バレー・モンツァの主力として活躍し、日本選手として21年ぶりとなるプレーオフファイナル進出を果たした。2024-25シーズンはSVリーグ・サントリーサンバーズ大阪でプレーし、SVリーグ初代王者に貢献。SVファイナルMVPも獲得。2年連続シーズンベスト6＆ベストレシーブ賞を獲得した。