敵地パイレーツ戦

米大リーグ・カブスの鈴木誠也外野手は28日（日本時間29日）、敵地パイレーツ戦に「6番・右翼」で先発出場し、5打数2安打2打点で7-2の勝利に貢献した。9回に見襲われた“誤審”には、地元放送局も絶句していた。

まさかの出来事は、7-2の9回2死一、三塁で起きた。右腕ラミレスの内角への変化球に一瞬手が出た鈴木だったが、踏みとどまった。しかし、球審はファウルチップの判定。これには鈴木も思わず抗議した。リプレー映像が流れると、鈴木のバットはボールとはかなり距離があった。

カブス地元局「マーキースポーツ・ネットワーク」の放送席では、スロー映像が流れると、解説のジム・デシェイズ氏は「冗談だろう……際どくもないじゃないか」と驚きを隠せない様子。この不可解な判定に実況のアレックス・コーエン氏も言葉を失っていた。

結局ファウル判定のままで、追い込まれた鈴木は次の1球で空振り三振に倒れた。デシェイズ氏は「イライラさせられますね」と、球審の判定に納得がいかない様子だった。



（THE ANSWER編集部）