来月13日に東京・トヨタアリーナ東京で開催される国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」の授賞式で、12組のアーティストがパフォーマンスを行うことが決定した。

パフォーマンスを行うのは、HANA、MISAMO、サカナクション、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests（LiSA、TAKUMA From 10―FEET、アイナ・ジ・エンド）、羊文学、Fujii Kaze（藤井風、28）、Sam Smith（34）、ちゃんみな（27）、米津玄師（35）。

昨年の授賞式では8組がパフォーマンスするも、海外アーティストの参加はなし。今年は韓国を中心に活動する「TWICE」の日本人メンバーで構成された「MISAMO」や英シンガー・ソングライターのSam Smithが参加。2度目の開催で国際音楽賞としてより海外の音楽ファンに向けて発信していく形となる。

授賞式の模様は、昨年の初開催時同様にNHKで生中継される。昨年は配信サービス「NHKプラス」での同時配信と見逃し配信が、紅白歌合戦や五輪中継、朝の連続テレビ小説と大河ドラマを除いた中で歴代最高値を記録。YouTubeで公開されたパフォーマンス動画は世界中で反響を得ていた。