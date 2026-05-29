【お天気どうなる】晴れ続き 特に31・1日は暑く 台風北上で2・3日は雨と風情報に注意を
髙槌 七海 キャスター：
ここからは、気象予報士の小野さんです。きょう29日は急速に天気が回復しましたね。
小野 和久 気象予報士：
テレビ金沢前もとてもよく晴れています。気温も丁度良く、テレ金ちゃんも気持ち良さそうです。では、この先の天気のポイントを見ていきましょう。
小野：
あす30日から1日・月曜日まで晴れの天気が続き、特に31日・日曜日、1日・月曜日は暑いでしょう。台風が北上しています。2日・火曜日、3日・水曜日は、雨と風の情報に注意して下さい。
小野：
1日・月曜日まで晴れの天気が続き、1日・日曜日、1日・月曜日は金沢で31度の予想です。2日・火曜日、3日・水曜日は雨マークです。台風が北上する影響です。
その台風情報です。
小野：
沖縄・奄美付近で進路を東寄りに変えて、3日・水曜日は紀伊半島付近です。予報円の最も北寄りを進みますと、石川県内を通過する可能性が出てきました。そして、台風が遠くにあっても前線が発生していた場合、非常に湿った空気が入ります。最新の情報に気をつけてください。
雨と風の予想です。あくまでも一つのコンピューターの予想としてご覧ください。
小野：
2日・火曜日は、まだ石川県内に強い雨は予想されていません。2日夜から3日・水曜日の朝にかけて雨の範囲が北上してきます。その後、太平洋側と日本海の一部に強い雨が見られますが、3日夜中には、雨はやんでいる予想です。
高槌：
30・31日の天気が落ち着いている間に備えをしっかりしたいですね。