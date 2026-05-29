髙槌 七海 キャスター：

ここからは、気象予報士の小野さんです。きょう29日は急速に天気が回復しましたね。



小野 和久 気象予報士：

テレビ金沢前もとてもよく晴れています。気温も丁度良く、テレ金ちゃんも気持ち良さそうです。では、この先の天気のポイントを見ていきましょう。

小野：

あす30日から1日・月曜日まで晴れの天気が続き、特に31日・日曜日、1日・月曜日は暑いでしょう。台風が北上しています。2日・火曜日、3日・水曜日は、雨と風の情報に注意して下さい。





では気象台の週間予報です。

小野：

1日・月曜日まで晴れの天気が続き、1日・日曜日、1日・月曜日は金沢で31度の予想です。2日・火曜日、3日・水曜日は雨マークです。台風が北上する影響です。



その台風情報です。

小野：

沖縄・奄美付近で進路を東寄りに変えて、3日・水曜日は紀伊半島付近です。予報円の最も北寄りを進みますと、石川県内を通過する可能性が出てきました。そして、台風が遠くにあっても前線が発生していた場合、非常に湿った空気が入ります。最新の情報に気をつけてください。



雨と風の予想です。あくまでも一つのコンピューターの予想としてご覧ください。

小野：

2日・火曜日は、まだ石川県内に強い雨は予想されていません。2日夜から3日・水曜日の朝にかけて雨の範囲が北上してきます。その後、太平洋側と日本海の一部に強い雨が見られますが、3日夜中には、雨はやんでいる予想です。



高槌：

30・31日の天気が落ち着いている間に備えをしっかりしたいですね。

