「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」MISAMO・ちゃんみな・HANA・米津玄師ら12組のパフォーマンス決定【一覧】
【モデルプレス＝2026/05/29】国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）では主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品／アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催。NHKで生中継される同セレモニーでパフォーマンスするアーティスト12組が決定した。
【写真】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」エントリー作品ラインナップ
6月13日19時30分よりTOYOTA ARENA TOKYOにて行われるGrand Ceremonyでは、最優秀作品／アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、ちゃんみな、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests［LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド］、羊文学、米津玄師の12組のアーティストによるパフォーマンス披露が決定した。なお、パフォーマンスアーティストは、最優秀作品／アーティストの受賞に関わらず出演する。（modelpress編集部）
【テレビ】
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ
6月13日（土）午後6時00分〜7時30分（NHK BS／NHK BSプレミアム4K）
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部
6月13日（土）午後7時30分〜8時55分（NHK総合／NHK BSプレミアム4K）
※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部
6月13日（土）午後9時30分〜10時50分（NHK総合／NHK BSプレミアム4K）
※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
【YouTube】
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony［授賞式］
6月13日（土）13:00配信スタート（予定）
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony［授賞式］
6月13日（土）19:30配信スタート（予定）
【Lemino】
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony 生配信
6月13日（土）午後1時00分〜
※後日アーカイブ配信あり
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony 生配信
6月13日（土）午後7時30分〜
※後日アーカイブ配信あり
【ABEMA】
6月13日（土）午後0時30分〜イベント終了まで
（ABEMA内 MAJチャンネル ※当日のみ特別チャンネル）
【radiko】
radiko特別プログラム 『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 AUDIO LIVE』
授賞式の模様をラジオ配信プラットフォーム「radiko（ラジコ）」でライブ配信。
■6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」Premiere Ceremony
■6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」Grand Ceremony
※radikoでライブ配信・1週間のタイムフリー配信あり
開催日時：2026年6月13日（土）※開催ウィーク：2026年6月5日（金）〜6月13日（土）
会場：TOYOTA ARENA TOKYO 他
【Not Sponsored 記事】
【写真】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」エントリー作品ラインナップ
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」パフォーマンスアーティスト決定
6月13日19時30分よりTOYOTA ARENA TOKYOにて行われるGrand Ceremonyでは、最優秀作品／アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、ちゃんみな、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests［LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド］、羊文学、米津玄師の12組のアーティストによるパフォーマンス披露が決定した。なお、パフォーマンスアーティストは、最優秀作品／アーティストの受賞に関わらず出演する。（modelpress編集部）
◆各種放送予定
【テレビ】
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ
6月13日（土）午後6時00分〜7時30分（NHK BS／NHK BSプレミアム4K）
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部
6月13日（土）午後7時30分〜8時55分（NHK総合／NHK BSプレミアム4K）
※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部
6月13日（土）午後9時30分〜10時50分（NHK総合／NHK BSプレミアム4K）
※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
【YouTube】
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony［授賞式］
6月13日（土）13:00配信スタート（予定）
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony［授賞式］
6月13日（土）19:30配信スタート（予定）
【Lemino】
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony 生配信
6月13日（土）午後1時00分〜
※後日アーカイブ配信あり
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony 生配信
6月13日（土）午後7時30分〜
※後日アーカイブ配信あり
【ABEMA】
6月13日（土）午後0時30分〜イベント終了まで
（ABEMA内 MAJチャンネル ※当日のみ特別チャンネル）
【radiko】
radiko特別プログラム 『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 AUDIO LIVE』
授賞式の模様をラジオ配信プラットフォーム「radiko（ラジコ）」でライブ配信。
■6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」Premiere Ceremony
■6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」Grand Ceremony
※radikoでライブ配信・1週間のタイムフリー配信あり
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催概要
開催日時：2026年6月13日（土）※開催ウィーク：2026年6月5日（金）〜6月13日（土）
会場：TOYOTA ARENA TOKYO 他
【Not Sponsored 記事】