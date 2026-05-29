丸山桂里奈の夫・本並健治、“凄い寝方”3歳娘の姿公開「どうなってる？」「独特すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/05/29】元サッカー日本代表の本並健治氏が5月28日、自身のInstagramを更新。娘の寝相を公開し、話題となっている。
【写真】元サッカー日本代表パパ「独特すぎる」ベッド外で寝ている凄い寝方の3歳娘
本並は「凄い寝方」「＃寝方が独特ぷくぷくちゃん」とつづり、写真を投稿。ドアの近くで枕とぬいぐるみを並べたところに顔を埋めた寝方を公開している。また「ぷくぷくちゃんがハートをつくりました」と記し、おもちゃを並べてハート型にして手で囲う姿を披露している。
この投稿には「癒される」「天使みたいで可愛すぎ」「ハート作ってるの最高」「子供の寝相って本当に面白いですよね」「その場所で寝られるのもすごい」「どうなってる？」「独特すぎる」「ぬいぐるみ握りしめてるのもポイント高い」などと反響が寄せられている。
本並と元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈は2020年9月に結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】元サッカー日本代表パパ「独特すぎる」ベッド外で寝ている凄い寝方の3歳娘
◆本並健治「凄い寝方」娘の姿披露
本並は「凄い寝方」「＃寝方が独特ぷくぷくちゃん」とつづり、写真を投稿。ドアの近くで枕とぬいぐるみを並べたところに顔を埋めた寝方を公開している。また「ぷくぷくちゃんがハートをつくりました」と記し、おもちゃを並べてハート型にして手で囲う姿を披露している。
◆本並健治の投稿に反響
この投稿には「癒される」「天使みたいで可愛すぎ」「ハート作ってるの最高」「子供の寝相って本当に面白いですよね」「その場所で寝られるのもすごい」「どうなってる？」「独特すぎる」「ぬいぐるみ握りしめてるのもポイント高い」などと反響が寄せられている。
本並と元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈は2020年9月に結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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